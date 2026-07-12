Argentina vs Suiza: el arrollador rating en televisión que paralizó al país por el Mundial 2026

La dramática clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a transformarse en un fenómeno de masas indiscutible en la televisión local. El agónico triunfo 3-1 en el alargue ante Suiza paralizó los hogares de todo el país durante la noche del sábado.

La expectativa por el equipo dirigido por Lionel Scaloni se reflejó de inmediato en los encendidos. El encuentro no solo dominó la conversación en redes sociales, sino que congeló la actividad nacional frente a las pantallas.

Los impactantes números del rating de la Selección argentina ante Suiza

Según los datos oficiales de Kantar IBOPE Media, la transmisión televisiva alcanzó picos máximos de 36,6 puntos de rating en los momentos de mayor tensión del tiempo suplementario. La audiencia masiva consolidó al compromiso ecuménico como uno de los eventos más vistos de los últimos años fuera de una gran final.

El encendido total acumulado entre todas las señales locales que emitieron el partido trepó hasta un imponente 54,6 puntos de rating. Este número confirma que más de la mitad de los televisores del país estuvieron sintonizados con el partido disputado en Kansas City.

La pantalla de Telefe lideró ampliamente la noche del sábado con un promedio consolidado de 36 puntos de rating. Por su parte, las señales de cable deportivo TyC Sports y DSports empataron sus mediciones al registrar 13,3 puntos cada una.

La grilla de la transmisión nacional se completó con el aporte de la TV Pública, que sumó 5,3 puntos al récord general de la jornada. El electrizante gol de Julián Álvarez a los 111 minutos y el cierre definitivo de Lautaro Martínez mantuvieron la pantalla al rojo vivo hasta el cierre.

La expectativa por el clásico contra Inglaterra en semifinales

El gran desempeño de la Scaloneta estiró la fiebre mundialista y garantizó un nuevo compromiso para el plantel capitaneado por Lionel Messi. El próximo cruce de la Selección argentina será ante Inglaterra este miércoles a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Debido al peso de la rivalidad histórica y al horario vespertino, los especialistas del sector estiman que el clásico volverá a pulverizar todas las marcas registradas. Las cadenas televisivas ya preparan coberturas especiales ante lo que promete ser un nuevo récord absoluto de audiencia.