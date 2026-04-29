Israel mató al jefe del Departamento de Operaciones del grupo Hamás en la Franja de Gaza

Israel anunció este miércoles la muerte del jefe del Departamento de Operaciones del Cuartel General de Inteligencia Militar de Hamás en la Franja de Gaza.

El Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, y el ejército informaron en un comunicado conjunto que Iyad Ahmed Abd al-Rahman Shambari murió en un ataque el martes en el norte del enclave.

Un miembro clave de Hamás

Describieron a Shambari como una figura clave en la recopilación de inteligencia sobre las tropas israelíes en Gaza, donde aún permanecen desplegadas en amplias zonas a pesar del alto el fuego.

Según el comunicado, Shambari era responsable de elaborar la evaluación operativa de la situación en toda la Franja de Gaza para dirigir y ejecutar planes de ataque contra las tropas.

חיל-האוויר, כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ושב״כ תקפו אתמול בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס.



שמבארי שימש בשנים האחרונות כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס, ובמסגרת תפקידו היה… pic.twitter.com/otZ9kgvXjQ — Israeli Air Force (@IAFsite) April 29, 2026

El ejército indicó que las tropas están desplegadas en la zona y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata. Hamás aún no se ha pronunciado sobre la afirmación israelí.

Según una actualización publicada el miércoles por las autoridades sanitarias de Gaza, Israel causó la muerte de al menos cinco personas en Gaza en las últimas 24 horas.

Desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de octubre, los disparos israelíes causaron la muerte de 823 personas e hirieron a otras 2.308, indica el balance de Xinhua,

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