Con un libro infantil, una abogada de San Martín de los Andes avanza sobre educación financiera

Inés Botta Clucellas, una abogada de 33 años de San Martín de los Andes, presentó un libro infantil orientado a la educación financiera. «El viaje de Nessy, del trueque al Bitcoin», de Editorial Dunken, cuenta la historia del dinero, desde el trueque hasta el Bitcoin, para chicos a partir de los 9 años.

«La educación financiera hoy no es obligatoria y escasea«, resume su autora que se crió en esa localidad cordillerana de Neuquén hasta que, al terminar el secundario, se trasladó a Buenos Aires sin saber bien qué quería estudiar. «Elegí abogacía por default, aunque en la orientación vocacional me había salido escritora, actriz o maestra jardinera. Mis padres me sugirieron buscar una carrera ‘más genérica'», recuerda.

Así comenzó a trabajar en varios estudios jurídicos aunque no le despertaba un gran entusiasmo e incluso ingresó como asesora jurídica en el Congreso de la Nación. Con la pandemia por Covid-19, decidió regresar a San Martín de los Andes. «En un año de tanta incertidumbre, ya estaba desesperada sin trabajo. Una tarde, una amiga de mi madre llamó a mi casa pidiendo por un economista y un administrador de empresas. Le pedí que me contrate a mi porque necesitaba hacer algo«, comenta. Y así Inés comenzó un camino vinculado al mundo financiero.

Inés tiene 33 años y es abogada. Foto: gentileza

«En Buenos Aires había hecho un master en la universidad inclinado a las finanzas empresariales, pero no tenía un enfoque en inversiones«, reconoce. En esos meses, conoció al Fundador de Lemon, Marcelo Cavazzoli, una fintech fundada en 2019 en la Patagonia con el propósito de comprar y vender criptomonedas. Le ofrecieron un puesto como Responsable de Asuntos Corporativos y de Inversionistas en Lemon.

«Era mi primera experiencia en criptomonedas, con toda la reticencia de mis padres planteando que ‘no era algo seguro’, ‘menos aún si tenia que firmar algo’. La criptomonedas no eran lo que son hoy en día -mucho más cercanas a la sociedad-. En ese momento, había un prejuicio de la vinculación a plata en negro, a la falta de transparencia«, recuerda.

Sus padres, añade, «estaban preocupados de que se vinculara con ese mundo tan masculino siendo una mujer joven». Una visita a una panadería fue clave para que tomara la decisión de incursionar en ese mundo. Esa mañana, en la fila un hombre de unos 60 años dijo una frase clave: «Voy a pagar con el celular, con las cripto de Lemon«. «En ese momento, solo había 200 usuarios y ese hombre era uno de ellos. Era un visionario», dice, al tiempo que plantea que trabajar en criptomonedas fue un aprendizaje desde un principio «porque no había una regulación clara. Nos teníamos que autorregular«.

Inés tiene 33 años y es abogada. Foto: gentileza

En 2024, Inés ya llevaba cuatro años trabajando en esa empresa cuando accedió a un artículo sobre Bitcoins que hablaba de «bloques» y de los procedimientos acerca de «cómo minar». «Yo ya trabajaba con temas relacionados a la tecnología y al dinero y aún así, me costó entenderlo. Esa noche me fui a dormir con una sola pregunta dando vueltas. ¿Cómo lo entendería alguien que nunca escuchó hablar de cripto? Y, ¿qué pasa con los chicos? Me desperté a la madrugada, busqué mi cuaderno, prendí la luz y empecé a escribir», cuenta.

En Argentina, la educación financiera no es obligatoria y por lo tanto, crecemos sin entender qué es el dinero, de dónde viene, por qué se devalúa, qué significa ahorrar. «Si no entendemos el dinero, no podemos cuidarlo. No podemos usarlo bien. No podemos imaginar que existe algo mejor«, comenta Inés.

Nessy es la protagonista de su relato: «Una niña de la Patagonia que, sin saberlo, descubre la historia del dinero. Empieza con el trueque: pescado por zapatos, sal por pan, monedas por mantas. Llega a los billetes, al banco, a la computadora. Y termina descubriendo B, una moneda digital, descentralizada, que viaja en segundos a cualquier parte del mundo sin pedirle permiso a nadie».

Su autora destaca que no se trata de un libro técnico sino de «una historia con personajes, aventuras, y una protagonista que hace exactamente lo que los chicos hacen mejor: preguntar».

«La educación financiera hoy no es obligatoria y escasea», resume la autora del libro. Foto: gentileza

La criptomoneda, enfatiza, «es algo abstracto. Es gracioso porque muchos padres me están pidiendo el libro para entender qué son. Hoy me escribió una colega de legales de una empresa de la competencia para comprar un libro y poder así explicarle a sus hijas de qué trabaja».

¿Por qué decidió poner el foco en los niños? Pone como ejemplo su aprendizaje del esquí cuando ella tenía apenas 3 años. «Mis profesores decían que los niños son como esponjas ante lo incierto. Si la educación financiera es temprana, el niño es más permeable a entender. Distinto es con alguien adulto que ya fue formado», dice.

¿Qué cuenta el libro?

Nessy, una niña alegre y curiosa que emprende un viaje lleno de descubrimientos. A lo largo del camino, se encuentra con la historia del dinero: desde los primeros intercambios hasta la llegada de bitcoin, una moneda digital y descentralizada que está transformando el mundo. Muchos hablan de pero no es fácil entender cómo funciona ni por qué está revolucionando nuestra manera de vivir.

Con explicaciones simples y divertidas, Nessy nos cuenta cómo se convirtió en una herramienta clave para el intercambio dentro de esta gran revolución tecnológica. Este es solo el comienzo de un viaje que describe cómo, cuando usamos la tecnología con creatividad y participamos entre todos, podemos transformar el mundo.

El libro se puede conseguir a través de Instagram @elviajedenessy y el 26 de abril, a partir de las 18, en el stand 1123 en la Feria del Libro en Buenos Aires. El valor es de 39 mil pesos.

