Cuáles son los talleres de oficios con salida laboral que ofrece el Ministerio de Seguridad en Río Negro

Una vez más, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria de Río Negro largó los talleres de formación que incluye capacitación en oficios con salida laboral, tal como lo hace desde 2024. Desde entonces, han egresado unos 70 rionegrinos de esa cartera del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

La delegación de Viedma que contempla el Departamento de Adolfo Alsina y ofrece talleres de oficios cuatrimestrales de barbería, soldadura, costura y panificación. En Bariloche, la oferta contempla un curso de técnicas de esmaltado de uñas y kapping, soldadura y panificación. En Cipolletti -que también abarca a Fernández Oro- se dicta soldadura y costura y en Lamarque, barbería y panificación.

«Son talleres sencillos, cuatrimestrales, que ofrecen los implementos básicos para que los asistentes no tengan que comprar nada. Hablamos de personas sin un empleo fijo y la idea es que a futuro puedan sumarse a algún emprendimiento o ellos mismos lideren el suyo», contó Yeison Guzmán, subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria de Río Negro.

Los talleres de oficios son cuatrimestrales. Foto: gentileza

Los talleres se dictan dos veces por semana, entre tres y dos horas. Por lo general, los grupos están compuestos de 10 a 15 personas, como máximo. Guzmán aclaró que son «grupos pequeños para poder prestar atención a las técnicas que aprenden». En muchos casos, se trata de personas que han transitado -o transitan- consumos problemáticos, situaciones de violencia de género y deserción escolar.

«En estos encuentros, también hay momentos de escucha y contención. Al término del taller, se les brinda un certificado y los talleristas quedan en contacto con los alumnos», agregó Guzmán, al tiempo que resaltó que la deserción de los cursos es muy baja. Cuando esto ocurre, por lo general, es porque han encontrado un trabajo. «La gente busca una salida laboral, pero a la vez, al tratarse de talleres de oficios que son transversalizados por herramientas de contención, muchas veces usan el taller para discutir temas de la vida. Es una forma de hacer catarsis. Y se encuentran con personas en situaciones similares y ganas de mejorar su vida».

Los talleres de oficios son cuatrimestrales. Foto: gentileza

Contó que tiempo atrás, en el curso de ciclomecánica para reparar bicicletas recibieron a un joven de 17 años y a su madre interesados en aprender la técnica.

«Apuntamos especialmente a los casos de deserción escolar, un sector vulnerable al consumo (incluso de celulares) que puede tornarse problemático. De esta forma, están ocupados, encuentran una actividad que también les puede significar una salida laboral», indicó y agregó que «de esta forma, al acercarse a la comunidad se conocen muchos casos que de otra forma no les llegan«.

Los talleres de oficios son cuatrimestrales. Foto: gentileza

Además de estos talleres de oficios, la Subsecretaría que conduce Guzmán ofrece otros encuentros que ponen el eje en «el acompañamiento de personas en situaciones específicas de la vida». Roca es uno de los puntos.

La oferta abarca desde la prevención de estafas virturales para adultos mayores, el cyberbulling, «Mochilas Paseanderas» (de apoyo escolar), Inteligencia Emocional (para enseñar a los chicos sobre el reconocimiento de las emociones y validar las emociones del otro), lectura y poesía y, gimnasia y caminatas para adultos mayores. Son 10 sesiones.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo llamando al Whats App (02920) 1560-8900.