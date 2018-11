“Me juego todo que ellos saben dónde está el submarino”, dijo el padre de Toconás

¿Dónde están el ARA San Juan y los 44 ocupantes? La pregunta sigue sin respuestas para Irineo Toconás, el papá de Mario, el submarinista desaparecido de Sierra Grande. Ante “Río Negro”, contó cómo hace para vivir con el dolor y señaló que el gobierno nacional y la Armada “saben perfectamente donde está”, pero “no quieren que se ventile nada”.

Lo único claro que tienen, tanto el padre como sus hermanos, es que la embarcación está en algún lugar desconocido del lecho marino, pero la única explicación oficial que les dan, es que no hay nada hasta el momento.

“No tener nada –de parte del gobierno– es lo que más duele. Me juego todo que ellos (por el gobierno y la Armada Argentina) saben perfectamente dónde está, y qué fueron a hacer”, afirma Irineo Toconás.

Irineo trabajó de minero en el socavón de Sierra Grande. Conoce el mundo tenso, oscuro, de riesgos y de tanto diálogo en la sombra. Por eso, se expresa con tranquilidad pero sin resignación. Repite sin parar que su “bronca” principal está contra el gobierno nacional porque a su criterio, “no quieren que se ventile nada, y que todo quede ahí”.

En el afán de desterrar el misterio de las aguas atlánticas, pone como ejemplo que “si yo tengo un obrero, sé perfectamente qué está haciendo en este momento, y si lo mando a un determinado lugar también lo conozco y sé cómo se va a desempeñar. Lo del submarino es igual”, dice el padre del marinero desaparecido.

Insiste en que el gobierno y la Armada los mandaron a un misión de algo, y “a las familias les dicen que no saben nada, que mandan a buscar en este lugar y no encuentran”. Irineo se pregunta, saca conclusiones y se atormenta. “Hoy tienen toda la tecnología de lo más avanzada, y por ahí me vuelvo loco, y en las noches pienso y recontrapienso”.

En cuanto al componente familiar, admite que “estamos destruidos. Mis hijos están luchando por un lado, yo por otro, dividiéndonos entre Mar del Plata, Buenos Aires o Ushuaia por las recordaciones y homenajes”.

También cuenta que desde lo anímico existe otro agravante: en los primeros días de abril, y a cinco meses de la tragedia, nació María Luz, la hija del suboficial desaparecido. “La niña no conoce al padre, es mi nieta y duele”, apunta y recuerda que “en las reuniones familiares, el tema está presente, y la pregunta es: ‘queremos saber dónde está’”.

El caso, para el papá de los Toconás, da para todo tipo de especulaciones, porque “al momento de preguntar si lo han bombardeado te lo desmienten, y todas las familias hacemos el mismo interrogatorio.

Como si fuera un calco de la experiencia de una madre de Mendoza que sonó que algunos se habían salvado, el ex minero relata su propia experiencia en el descanso nocturno. Confiesa que “yo también soñé con Mario, lo veía con su traje de marinero de color blanco. Me dijo: ‘Papá estoy bien’. Y ese sueño me quedó grabado. Me aferré a ese sueño, y por eso sigo adelante en la búsqueda de la verdad, sino, no sé que hubiera sido de mí”.

El desasosiego familiar pasa por las faltas de señales, y en sentido se preguntaron cómo es que todavía no han salido a flote ningún chaleco salvavidas, una cama, un colchón o miles de litros de combustible.