orge Mario Bergoglio llevó un cuaderno negro con reflexiones íntimas desde 1992 hasta agosto de 2024, reunidas en El diario personal del Papa Francisco, que se publica hoy en 94 países.

El papa Francisco dejó asentadas durante más de tres décadas anotaciones íntimas sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo y episodios que interpretó como encuentros físicos con el demonio. Esos textos integran El diario personal del Papa Francisco, un libro que reúne apuntes privados escritos por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024, y que sale a la luz hoy en cinco idiomas y 94 países, a poco más de un año de su muerte ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta y comenta los cuadernos. El material proviene de un cuaderno negro que Bergoglio llevó consigo desde 1992 y trasladó desde Buenos Aires al Vaticano tras ser elegido Papa en 2013, sumando 86 páginas redactadas antes de su pontificado y 55 correspondientes a su etapa como pontífice.

En 2025, al conversar sobre los protocolos médicos ante una eventual pérdida irreversible de conciencia, Francisco se lo mostró a Fernández y planteó que algunos pasajes podían publicarse si ayudaban a otras personas.

En las horas previas al lanzamiento oficial, se conoció un extracto de la edición francesa publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP, donde el Pontífice relató apariciones que atribuyó al diablo.

«Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores», escribió en una anotación fechada el 24 de enero de 2021 al recordar un episodio ocurrido unos 15 años antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Apariciones atribuidas al demonio y visiones del infierno

En ese mismo registro del 24 de enero de 2021, Francisco consignó tres momentos en los que aseguró haber visto físicamente al demonio. Además de la escena desde el automóvil, mencionó un segundo encuentro en una capilla de las carmelitas, «Me miró con ojos llameantes», anotó, al señalar que esa mirada le resultó aún más intensa que la anterior, y un tercero en Roma, pocos días después de un viaje a Chile atravesado por la crisis de abusos en la Iglesia.

Durante esa reunión en Roma, Bergoglio escribió que percibió esa presencia y escuchó una voz. «Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo», consignó en sus apuntes, precisando que la voz le dijo: «Ahora conseguí todo lo que quería». Francisco señaló que no pudo olvidar su aspereza y destacó que pudo retirarse del encuentro, vivencia que interpretó como una liberación concedida por Dios.

En su última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, el Papa volvió sobre los episodios vistos desde un auto y durante una misa, advirtió que esa presencia reaparecía en distintas situaciones y pidió a la Virgen que lo cuidara y ayudara. A ello se suma un apunte del 7 de junio de 2018, donde relató haber visto «las puertas del infierno» la noche anterior mientras se disponía a dormir: «La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó», escribió, indicando que tomó el rosario como un arma ante el miedo.

Las visitas de argentinos, el poder y la autocrítica

En una anotación del 25 de noviembre de 2018, Francisco vinculó las tensiones cotidianas con el tiempo dedicado a quienes viajaban desde la Argentina para pedirle ayuda en temas de distinto alcance. «Los argentinos me quitaban mucho tiempo», escribió, cuestionando su propia dificultad para decir que no y su tendencia a asumir problemas ajenos o querer resolverlo todo, lo que asoció con una alerta espiritual vinculada a la voz del demonio.

Esa tensión se conectó, según el volumen, con una crisis espiritual entre 2021 y 2022 marcada por las presiones de gobierno, el deterioro de su salud y el riesgo de ejercer el poder desde la autosuficiencia; en diciembre de 2022 describió un estado de «sequedad y desolación».

Fernández también reconstruye un diálogo de 2023, cuando ante la consulta de por qué no reprendía a un funcionario que lo criticaba en público, Francisco respondió que temía volverse alguien que manipulara a los demás según su conveniencia.

La autocrítica y la búsqueda de misericordia atraviesan toda la compilación, con registros de orgullo, envidia, desdén e irritación. El 30 de diciembre de 2022 se definió como «el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo», mientras que en una nota del 5 de enero de 1997 ya había escrito: «En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!».

La conciencia del tiempo y el temor al final

Las reflexiones sobre los propios límites y la cercanía de la muerte aparecen de forma recurrente tanto en Buenos Aires como en Roma. En 1996, a los 60 años, Bergoglio anotó su deseo de hacer el bien con el poco tiempo que creía tener por delante, «¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!», y a los 65 escribió que ya estaba «contando los días».

En 2011, al frente de la arquidiócesis porteña, dejó constancia del silencio a su alrededor y de los ataques que atribuía a la ultraderecha, pidiendo misericordia y rogando que Dios lo llamara antes de convertirse en un escándalo. Ya en el Vaticano, el 9 de abril de 2016, anotó que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que el tiempo se agotaba.