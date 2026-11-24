La antigua residencia de Carolina Pampita Ardohain en Barrio Parque volvió a convertirse en noticia. La modelo alquiló durante aproximadamente dos años la exclusiva propiedad que ahora busca un nuevo dueño.

Según revelaron en Infama, por América TV, y reprodujo La 100, los propietarios de la mansión pretenden obtener cuatro millones de dólares por su venta.

La vivienda se encuentra desocupada desde que la modelo decidió cambiar de residencia tras el episodio de inseguridad que sufrió en septiembre de 2025.

Cuánto pagaba Pampita por alquilar la mansión de Barrio Parque

En marzo de este año, la propiedad había regresado al mercado inmobiliario con un alquiler mensual de 10.000 dólares, según informó TN.

Con aproximadamente 760 metros cuadrados, la residencia de inspiración francesa dispone de tres plantas, jardín, pileta, sauna, gimnasio y una cava privada.

También cuenta con una suite principal con vestidor y baño revestido en mármol de Carrara.

La cifra que ahora solicitan por la venta equivale a 400 meses de aquel alquiler, es decir, más de 33 años, sin contemplar actualizaciones ni otros gastos.

Por qué Pampita decidió abandonar su antigua casa

El robo que sufrió en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la vida cotidiana de la modelo.

Los delincuentes ingresaron a la propiedad mientras Ardohain estaba en España por compromisos profesionales y sustrajeron dinero y objetos de valor.

Tras aquel episodio, Pampita decidió buscar otro lugar donde instalarse.

Cuánto paga Pampita por su nueva residencia

La modelo se mudó a otra propiedad de inspiración francesa, con una superficie de 983 metros cuadrados y 14 ambientes.

Según trascendió en el programa de Moria Casán, la conductora habría pasado de pagar 10.000 dólares mensuales a desembolsar 15.000 dólares por mes de alquiler, un incremento del 50%.

La nueva residencia también cuenta con pileta, gimnasio, parrilla y amplios espacios destinados al descanso.

Mientras Pampita disfruta de su nuevo hogar, la mansión que ocupó anteriormente permanece en el mercado inmobiliario con un precio de venta millonario.