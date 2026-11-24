En el balneario Sandra Canale el cuerpo de guardavidas custodia el río desde las 14 (foto Oscar Livera)

“No toda la costa del río Limay es balneario”, definió el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, al explicar el diagrama de seguridad balnearia que llevará a cabo Neuquén capital en la pre temporada de verano.

En los próximos días, el pronóstico será mayor a los 32 grados a partir del jueves, con calor en aumento hasta 35 grados o más hacia el fin de semana. Para resguardo de los bañistas, y los que están sobre el cauce madre del río.

Los vecinos y vecinas comenzaron a buscar el refresco del río Limay en los días de verano, aunque aún la temporada no está a pleno (foto Oscar Livera)

Explicó que si bien la ciudad capital tiene una costanera recreativa que supera los 30 kilómetros en su mayoría a la vera del Limay, solo hay cuatro sectores habilitados como balnearios. El 15 de noviembre, una dotación de 60 guardavidas comenzaron la rotación en el Río Grande o balneario Gustavo Falher; en Gatica al fondo, o balneario Sandra Canale y en Valentina Sur.

El sector de baño en el brazo de la isla 132 conocido como Albino Cotro, no entró en el esquema.

Sí estará habilitado a partir del 1 de diciembre, cuando se de inicio a la temporada. Baggio explicó que “hay sectores que nunca serán habilitados, por su peligrosidad, por ejemplo, Linares al fondo” sostuvo.

Explicó que en ese sector, en temporada plena, hay guardavidas que custodian la seguridad en el río desde Linares hasta el club recreativo del BPN. Aguas abajo, por la misma Linares, está prohibido debido a las condiciones del cauce madre, caudaloso, con áreas rocosas desde la zona de costa.

Las integrantes del operativo preventivo en noviembre ya están en las costas balnearias habilitadas (foto Oscar Livera)

“En plena temporada y por prevención, el muncipio da cobertura en sectores como Solalique y el río Limay; la Isla 132, en la zona de Isla Verde o en un tramo de Linares, pero no son balnearios habilitados: no tienen infraestructura sanitaria, luz, equipamiento urbano, ni resguardo policial o ambulancia”, aclaró.

Recomendó que en la pretemporada los vecinos de la ciudad se refresquen en los tres balnearios con guardavidas a partir de las 14. Desde el 1 de diciembre la municipalidad pondrá en marcha el esquema de 163 guardavidas, con cuatro balnearios habilitados; los sectores de prevención y el equipo náutico, que patrulla desde el agua la zona del río en los sectores prohibidos.

Los sectores habilitados

En estos días de noviembre, los balnearios habilitados en a ciudad de Neuquén de 14 a 20 para la recreación en el río Limay son el Río Grande o Gustavo Falher, ubicado en calle Democracia y Río Negro; el balneario Sandra Canale (en la calle Gatica al fondo y el balneario Valentina Brun de Duclot, en Valentina sur.

El balneario Sandra Canale es uno de los que tiene la playa más extensa sobre el cauce madre del rio Limay (foto Oscar Livera)

A partir del 1 de diciembre, el horario de seguridad balnearia se amplía desde las 10 hasta las 21. Se abre el balneario Albino Cotro y los otros servicios sanitarios y de seguridad policial. Se agregan sectores con cobertura de guardavidas en Solalique al fondo, en Linares, en la Isla 132 y en Isla Verde.