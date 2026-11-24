De acuerdo a las primeras averiguaciones, los sospechosos habrían escapado en una camioneta similar a la que apareció incendiada.

Tres hombres encapuchados y armados asaltaron a una familia en una vivienda de Allen, amenazaron a una mujer y a su hijo menor de edad y golpearon al propietario cuando intentó pedir ayuda. La Policía de Río Negro busca identificar a los autores mediante el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 en una casa de calle Primero de Mayo. Los sospechosos vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas. Tras ingresar, uno sujetó a la propietaria por la espalda y le exigió dinero, mientras otro apuntó con un arma de fuego al hijo de la familia, que estaba en el living.

Amenazaron a la familia y golpearon al propietario

Los delincuentes obligaron a la mujer y al menor a permanecer juntos en un sillón. El tercer integrante del grupo subió al primer piso, donde se encontraba el marido de la mujer. Al escuchar los gritos, el hombre intentó bajar, pero fue interceptado y amenazado con un arma.

El asaltante lo llevó hasta una habitación. Cuando el propietario consiguió abrir una ventana para pedir auxilio a los gritos, lo golpeó en la cabeza con el arma. Pese a la lesión, continuó solicitando ayuda hasta que los tres hombres escaparon.

Un vecino alertó a la Policía y efectivos de la comisaría Sexta llegaron al domicilio. Allí solicitaron asistencia médica para el hombre herido y comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido.

Una camioneta incendiada y el análisis de las cámaras

A partir de los primeros datos aportados por las víctimas y un vecino, surgió que los sospechosos habrían escapado en una Renault Kangoo. Poco después, personal de la Comisaría 33° encontró una camioneta de esas características incendiada en inmediaciones de la Ruta Provincial 65 y Martín Fierro, a aproximadamente un kilómetro hacia el oeste.

La posible relación entre ese vehículo y el utilizado durante el asalto es una de las líneas que deberá establecer la investigación. Por el momento, no se informó si se confirmó que la camioneta incendiada fue la empleada por los autores para escapar.

La Brigada de Investigaciones trabaja sobre las cámaras de seguridad del sector. El objetivo es reconstruir los movimientos de los tres hombres antes y después del ingreso a la vivienda, establecer el recorrido de fuga y obtener registros que permitan avanzar en su identificación.

La Fiscalía interviene en el caso y dispuso la apertura de un legajo por tentativa de robo calificado. Mientras tanto, continúan las tareas policiales para esclarecer el ataque y determinar quiénes fueron sus responsables.