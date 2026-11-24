El partido Confluencia Neuquina, que está representado en el Concejo por una banca que responde al acuerdo programático 2023 con el MPN, presentará en los próximos días su lista propia de concejales para la ciudad de Neuquén, con adhesión a la candidatura a la intendencia que presente Primero Neuquén en la capital.

“Confluencia Neuquina llevará el candidato o la candidata que proponga el intendente Mariano Gaido” para la ciudad de Neuquén, definió el Coordinador de Gestión Económica de la comuna, Gastón Contardi.

El funcionario municipal integra el partido que es aliado del MPN en el Deliberante y reveló que en los próximos días, darán a conocer la lista propia de concejales para la gestión 2027 – 2031.

Explicó que llevarán de cabeza de lista a la candidata a intendenta o intendente del partido Primero Neuquén, que es el sello con el que competirá electoralmente Gaido. “Será una lista de concejales propia, en Confluencia Neuquina estamos trabajando para que se sume gente nueva, de principio a fin”, dijo Contardi.

Aclaró que en la categoría intendente/a, adherirán a la candidatura que anuncie el partido de Gaido.

En diálogo con Río Negro, Contardi agregó que para la categoría del Ejecutivo provincial y Legislatura “vamos a acompañar al gobernador”. El acompañamiento político será a través del sello Primero Neuquén, porque el partido Confluencia Neuquina solo está habilitado para disputar la categoría municipal.

Contardi fue electo concejal en 2023 en Neuquén, pero renunció a la banca lograda por Confluencia Neuquina en el Deliberante a pedido del jefe comunal, para integrar el gabinete municipal. En su lugar, asumió en el Concejo la concejala Romina Miranda, que es la presidenta del partido Confluencia Neuquina.

El bloque fue parte del oficialismo en la primera y segunda gestión de gobierno de Gaido.

El funcionario municipal dijo que en los próximos días el sector político dará a conocer su lista de concejales que “acompañará la candidatura a la ciudad que designe Mariano Gaido, como conductor del espacio político”, sostuvo.