Un pueblo puede tener más de una fecha de fundación y, sin embargo, una historia que empezó mucho antes de cualquiera de ellas. En Buta Ranquil, al norte de Neuquén, esa historia se remonta a la presencia del pueblo pehuenche, a los antiguos vínculos con Chile y a la construcción de una comunidad fronteriza en la que ganaderos chilenos y pobladores pehuenches compartían un territorio atravesado por relaciones de trabajo, comercio y parentesco.

Ese pasado, junto con las transformaciones y los conflictos que atravesaron a sus habitantes, es el punto de partida de Buta Ranquil. Historias al pie del volcán, un libro escrito por Zidanelia Muñoz, Elida Vásquez, Cecilia Arias, Carlos Lator, Gustavo Vásquez y Daniel Manoukian. Son 567 páginas que reúnen seis años de investigación, 160 testimonios y 150 fotografías, además de croquis, informes y cuadros elaborados para la publicación. El libro se presentará el próximo 5 de diciembre, a las 18, en el Polideportivo Municipal.

«Es un pueblo que no termina de nacer», dicen los autores en referencia a sus tres fechas de fundación. Pero el libro propone ir más atrás, hasta los orígenes de una comunidad cuya historia también está ligada a acontecimientos que modificaron profundamente la geografía y la vida de la región. Uno de ellos fue el desborde de la laguna Cari Lauquén, en 1914, que prácticamente hizo desaparecer a Barrancas. El capítulo «Un mundo de agua» recupera ese episodio y permite entender parte de los desplazamientos y la posterior conformación del pueblo.

La historia de Buta Ranquil también está hecha de disputas por la tierra. Después de la llamada Conquista del Desierto, gran parte del actual ejido municipal y de las zonas aledañas quedó bajo la propiedad de las familias Ortiz Basualdo y Anchorena. A mediados de los años 2000, esas tierras estuvieron a punto de ser rematadas «con el pueblo adentro». El libro reconstruye ese conflicto y otras luchas por derechos básicos como el acceso a la educación, la salud y los servicios.

Algunos de esos reclamos quedaron registrados en escenas difíciles de olvidar. Para exigir la instalación del gas domiciliario, un grupo de mujeres mayores desfiló durante un aniversario de Buta Ranquil sentadas sobre garrafas, con el propósito de hacerle llegar el reclamo al entonces gobernador Jorge Sobisch. La imagen tiene algo de humor y de desafío, pero también resume una historia de demandas que atravesó a varias generaciones.

La vida cotidiana ocupa un lugar central en la investigación. La inauguración del hospital y de la plaza, el trabajo de los maestros populares, las trillas, las fiestas, los juegos de la infancia y las transformaciones de la economía campesina aparecen junto con los efectos del extractivismo minero y petrolero sobre la vida trashumante. También se cuenta cómo las restricciones al comercio con Chile, a partir de 1930, alteraron las formas de subsistencia de los crianceros. Don Juan Beltrán lo sintetiza en una frase: «Para ellos era contrabando, para nosotros una forma de vida».

Hay, además, historias pequeñas que iluminan una época y le dan al libro su tono más entrañable. «Un piano en guando», «El pan galleta del almacén de Elem», «La gran nevada», «María, partera de prepo» y «Novia fugitiva» son algunas de las contadas que recuperan anécdotas, personajes y episodios conservados en la memoria de sus protagonistas. No son un apéndice pintoresco: forman parte de la trama de una comunidad y de su manera de narrarse.

El apartado dedicado a las mujeres incluye la historia de Raúla, una mujer transgénero cuya vida permite asomarse a las tensiones entre identidad, derechos y mandatos sociales. En el prólogo, María Beatriz Gentile, exrectora de la Universidad Nacional del Comahue, destaca que Raúla «traspuso la condición de género impuesta» y que nunca hubiera imaginado un futuro en el que su identidad tuviera derechos reconocidos. También aparecen las cantoras campesinas y las experiencias de mujeres que construyeron su lugar en un mundo de hombres.

En el recorrido por las memorias políticas, el libro reúne testimonios de perseguidos, refugiados, exiliados, excombatientes de Malvinas y víctimas de la última dictadura militar. Entre esas historias está la de Carlos Chaves, un joven oriundo de Buta Ranquil secuestrado durante el operativo Cutral Co que continúa desaparecido. También se recupera la biografía de Beto Elem, militante comunista e hijo de una conocida familia de comerciantes sirio-libaneses, y se reconstruyen las andanzas de Vairoleto y el papel del rumor en la transmisión de la historia local.

Organizado en cinco partes -Orígenes, Vida de pueblo, Mujeres, Memorias e Identidad-, el libro combina capítulos de investigación con cronologías, testimonios destacados y relatos breves. Para construir ese archivo, los autores consultaron el Sistema Provincial de Archivos de Neuquén, registros civiles y policiales, bibliotecas, museos y libros históricos de escuelas de Buta Ranquil, Barrancas, Butaco y Ranquil Vega, entre otras fuentes.

Pero el trabajo no se agota en recuperar el pasado. La última parte, «Identidad», propone pensar el patrimonio cultural, natural, arqueológico y paleontológico de Buta Ranquil y de la región, y plantea la necesidad de impulsar políticas para su preservación. Entre las propuestas que surgen de la investigación están la creación de un museo y de un archivo comunitario.

«Es un libro que abre puertas», concluyen sus autores. Una invitación a mirar el pueblo más allá de sus fechas de fundación y a reconocer en sus habitantes, sus conflictos, sus relatos y sus recuerdos una historia que merece ser contada y preservada. Una historia al pie del volcán Tromen, como la que evoca la canción de Atilio Alarcón que cierra el volumen: «Pueblito de buena gente».