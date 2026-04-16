Megaoperativo en La “Saladita” de Mar del Plata: secuestraron más de 8 mil productos y desarmaron los puestos

La Prefectura Naval Argentina realizó un megaoperativo en Mar del Plata en el paseo de compras conocido como La “Saladita”, con seis allanamientos simultáneos por infracción a la Ley 22.362. El procedimiento derivó en el secuestro de más de 8 mil productos, mercadería valuada en más de $500 millones.

Según informó la PNA, el despliegue se concretó este miércoles y tuvo intervención del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Las medidas incluyeron operativos en el predio, que cuenta con más de 160 puestos, y en otros domicilios vinculados a la investigación.

Desalojo en Mar del Plata por marcas truchas en La Saladita

Durante la jornada más de cien efectivos ingresaron al predio del Paseo de Compras Bristol, ubicado sobre el boulevard Marítimo. En el lugar identificaron a 91 personas, entre propietarios, empleados y cuatro trabajadores de un sindicato.

Durante los procedimientos se incautaron 400 bultos de mercadería en infracción. El decomiso incluyó indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos, todos bajo investigación judicial.

Los operativos también se extendieron a otros tres domicilios de la ciudad. Se detalló que en uno de ellos funcionaban tres locales vinculados al mismo sindicato.

En esos puntos de venta, el personal secuestró tres vehículos, más de $12 millones en efectivo en moneda nacional y extranjera, además de documentación, computadoras y teléfonos celulares.

El operativo incluyó seis allanamientos simultáneos en Mar del Plata.

Tras los allanamientos, y a pedido de la secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon, la Prefectura brindó apoyo durante la madrugada y se avanzó con el desarme total de los puestos instalados en el predio ferial.