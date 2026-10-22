«Memoria activa»: Estela de Carlotto cumple 96 años, su mensaje

Con un mensaje centrado en la perseverancia y alejado del resentimiento, Estela de Carlotto celebra este jueves su cumpleaños. La histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo llega a una nueva etapa de su vida coincidiendo con el Día Nacional del Derecho a la Identidad y el aniversario de la creación del organismo que transformó la búsqueda de memoria en el país.

Lejos de retirarse de la escena pública, la dirigente reafirmó su compromiso intacto frente a un escenario político complejo. «No tengo odio ni tampoco rencor. Tengo fuerza, dolor y la responsabilidad asumida de que lo que nos pasó a nosotras no vuelva a ocurrir», sentenció la referente de los derechos humanos en las horas previas a su celebración.

Una vida marcada por la docencia y la búsqueda

Nacida en la ciudad de Buenos Aires y radicada desde su infancia en La Plata, Carlotto dedicó gran parte de su vida a las aulas como docente. Sin embargo, el secuestro de su hija Laura, quien se encontraba embarazada, cambió su destino para siempre y la empujó a la militancia activa.

Asumió la presidencia de Abuelas a finales de los ochenta y se convirtió en el rostro visible de una gesta que logró restituir la identidad de decenas de nietos. Su búsqueda personal culminó con un abrazo histórico en agosto de un año imborrable, cuando finalmente pudo encontrarse con su nieto Ignacio.

Saludos políticos y tensión con el Gobierno

El cumpleaños generó una ola de saludos desde el arco político y las organizaciones civiles. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le dedicó un mensaje contundente en sus redes sociales: «Cada vez que nos digan que no hay salida a este presente tan oscuro, ahí está tu historia de lucha y coraje para demostrar lo contrario».

Sin embargo, el clima festivo contrasta con la preocupación institucional.

La fecha llega poco después de que el presidente Javier Milei avanzara con la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, una herramienta vital que investigaba por iniciativa propia los casos de apropiación. Frente a este panorama, desde el organismo llamaron a multiplicar las historias bajo la campaña «Una lucha que inspira», recordando que todavía quedan centenares de personas que no conocen su verdadera identidad.