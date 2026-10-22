Neuquén acompaña a 1.700 estudiantes de escuelas técnicas para que completen sus estudios

Un total de 1.700 estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén recibe apoyo para acreditar materias adeudadas y avanzar hacia la finalización de sus estudios. Según informó el Ministerio de Educación provincial, la segunda etapa de FinEsTec 2026 y el programa de Tutorías cuentan con 132 aulas virtuales para atender a alumnos de distintas regiones.

FinEsTec reúne a mil estudiantes que completaron la cursada de la escuela técnica, pero aún deben aprobar espacios curriculares. Esta etapa comenzó en septiembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre. La propuesta depende de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Coordinación y abarca las 14 orientaciones técnicas que se dictan en los establecimientos de la provincia.

Los otros 700 participantes pertenecen a escuelas EPET y EPEA y cursan quinto o sexto año. Para ellos, el programa de Tutorías ofrece acompañamiento en materias pendientes de años anteriores. Las actividades comenzaron el 5 de octubre y finalizarán el 15 de enero de 2027, de acuerdo con el cronograma que difundió la cartera educativa.

Aulas virtuales y apoyo para terminar la secundaria en Neuquén

Para la segunda etapa de FinEsTec, el ministerio dispuso 68 aulas virtuales a cargo de 35 docentes. La distribución de esos espacios respondió a las necesidades pedagógicas y a la demanda de los estudiantes. Los profesores tienen a su cargo las tareas de apoyo, seguimiento y evaluación de los trayectos formativos.

La oferta comprende 355 asignaturas, con una asignación de 360 horas cátedra. Según precisó la información oficial, esos recursos se destinan a reforzar los aprendizajes pendientes y a ofrecer oportunidades de acreditación. El alcance de la propuesta incluye las distintas especialidades de la modalidad técnico profesional, para que quienes adeudan materias puedan completar su formación.

El programa de Tutorías, por su parte, cuenta con 64 aulas virtuales y 25 docentes responsables de la orientación y el seguimiento de los alumnos. En este caso, la organización de los grupos tuvo en cuenta tanto las necesidades académicas de los participantes como las características de las asignaturas que deben aprobar.

La propuesta para quienes aún cursan la secundaria abarca 81 materias del Ciclo Básico y de las distintas orientaciones técnicas. Para su desarrollo se asignaron 183 horas cátedra. De acuerdo con el ministerio, el objetivo es fortalecer las trayectorias educativas y favorecer la aprobación de los espacios curriculares que los estudiantes arrastran de años previos.

El calendario de Tutorías prevé un receso entre el 23 de diciembre de 2026 y el 2 de enero de 2027. Después de esa pausa, las actividades se retomarán hasta el cierre previsto para mediados de enero. El período posterior al receso permitirá completar las acciones pedagógicas previstas en el programa.

La cartera educativa presentó ambas iniciativas como estrategias para favorecer la permanencia y la finalización de los estudios técnicos. Mientras FinEsTec apunta a quienes terminaron la cursada, las tutorías ofrecen apoyo a alumnos que todavía transitan los últimos años.