En «avanzado estado de descomposición»: qué se sabe del hombre encontrado muerto cerca de Cinco Saltos

El hombre fue encontrado muerto en el patio de una casa en El Arroyon. Foto: Radio Ciudad

En Río Negro se inició una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en el patio de su casa, ubicada en El Arroyón, cerca de Cinco Saltos. La Policía acudió al lugar el miércoles tras la denuncia de vecinos de la zona, quienes advirtieron que no veían al hombre desde hacía varios días.

A la espera de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, el área de Prensa del Ministerio Público adelantó a Diario RÍO NEGRO los datos recabados hasta el momento.

Lo que se sabe del hombre encontrado muerto cerca de Cinco Saltos

El hombre, de aproximadamente 70 años, fue encontrado en el patio de su propia vivienda ubicada en el sector de Los Hornos en El Arroyón, un paraje que se encuentra ubicado sobre Ruta 70 a 12,5 km de Cinco Saltos.

Según la información oficial, el cuerpo estaba en «avanzado estado de descomposición», razón por la cual se pudo determinar que llevaba semanas muerto. Como esta persona vivía solo con sus animales, no se pudo advertir a tiempo la situación.

Los efectivos policiales se acercaron al lugar recién el miércoles cuando unos vecinos denunciaron que hace dos semanas lo veían y les resultaba raro porque siempre andaba por la zona.

Debido al tiempo que estuvo a la intemperie y a la intervención de animales, no fue posible precisar a simple vista las causas del fallecimiento. En consecuencia, los restos fueron derivados a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia y establecer si existió intervención de terceros o causas naturales.

En el caso intervino la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, encabezada por la fiscal Judith Saccomandi y la adjunta Daniela Ramírez, junto a efectivos del destacamento de Lago Pellegrini y el Gabinete de Criminalística.