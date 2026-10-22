TEDxViedma 2026: cómo seguir gratis por streaming el evento que reúne diez voces

La cuenta regresiva para TEDxViedma 2026 ya comenzó. Este sábado 24 de octubre, desde las 16, el evento reunirá diez voces de distintas disciplinas bajo el lema «Expande tu Conexión«, con una propuesta que también podrá seguirse en vivo y de manera gratuita por streaming.

Quienes quieran participar a distancia deberán inscribirse previamente en el sitio oficial TEDxViedma. Una vez completado el registro, recibirán la información necesaria para conectarse a la transmisión.

Cuatro destinos para un viaje de ideas

La edición 2026 propone un recorrido organizado en cuatro bloques temáticos, concebidos como destinos de un mismo viaje. Cada uno reúne charlas que abordan distintas experiencias y perspectivas, con ejes vinculados a los vínculos humanos, la creatividad, la vida cotidiana y la curiosidad.

El primer bloque, «Expande tu vínculo«, estará dedicado a las conexiones humanas. El segundo, «Expande tu creación«, explorará el arte, la moda y la música como formas de expresión.

El tercer destino, «Expande tu vida», pondrá el foco en tres aspectos centrales de la vida cotidiana: la salud, el dinero y la nutrición. Por último, «Expande tu curiosidad» invitará a reflexionar sobre la infancia, la adolescencia y las nuevas formas de comprender a las generaciones más jóvenes.

Quiénes serán los oradores de TEDxViedma 2026

Diez exponentes de distintos ámbitos subirán al escenario en esta edición. La lista incluye a Juan Marchesi, Magali Tajes, Maxi Díaz, Ivana Souble, Erico Yañez, Federico Agnolín, Melina Mana, Juan Franco Sartor, Mariana Ferreyra y Natalia Bosch Estrada.

Sus trayectorias abarcan disciplinas como la ilustración, la psicología, la música, la equinoterapia, la prevención digital, la paleontología, la cardiología, el diseño, las finanzas y la nutrición.

Con esta diversidad de miradas, TEDxViedma buscará generar nuevas preguntas, compartir experiencias y abrir conversaciones en torno a las conexiones que atraviesan la vida cotidiana.

Cómo ver TEDxViedma en vivo y gratis

La transmisión estará disponible de manera gratuita para quienes se inscriban previamente. Para acceder, hay que ingresar a tedxviedma. com, completar el registro y seguir las indicaciones que se enviarán para conectarse.

El evento comenzará este sábado 24 de octubre a las 16 y podrá seguirse desde cualquier lugar a través del streaming.