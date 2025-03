«Mi decisión no fue espontánea»: qué dijo la jueza, tras las acusaciones por la liberación de detenidos en el Congreso

La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de todas las personas que fueron detenidas en las afueras del Congreso durante la marcha de los jubilados que se realizó el pasado miércoles, dijo que “nadie” le dio información acerca de que “había barrabravas”.

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, señaló la magistrada, quien indicó además que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.

En tanto, expresó: «De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era mexicano. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente».

«Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea», dijo.

Represión y detenidos en el Congreso: la salud de Pablo Grillo

El fotógrafo Pablo Grillo recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza este miercóles, durante la represión en el Congreso. A la salida del hospital Ramos Mejía, su padre, Fabián Grillo, contó que hay signos de mejoría, pero el cuadro sigue siendo grave.

“Cuando le quitaron la sedación tuvo una reacción bilateral que fue un aliciente dentro del cuadro, pero manteniendo el carácter de grave”, señaló.

Y remarcó: “La doctora dijo que no esperaban esa reacción y la tuvo, eso es bueno, pero nos expresó que no es cuestión de hacerse falsas expectativas; es bueno, pero dentro de la gravedad«.

Con Noticias Argentinas