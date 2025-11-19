Miércoles de calor en el Alto Valle: la máxima rozará los 30°C, ¿qué pasa con las fuertes ráfagas de viento?

Después de dos días intensos de alerta por viento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el cual se descarta un nuevo temporal para este miércoles. Con el pronóstico detalló que será una jornada de mucho calor y si bien el viento estará presente, se prevé que no traiga mayores inconvenientes.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El organismo detalló que la temperatura máxima alcanzará los 29°C este miércoles. Por su parte, la temperatura mínima se establecerá en los 18°C, garantizando una noche templada y confortable.

El viento será un factor presente, especialmente durante la mañana y la tarde, aunque de manera leve. Se esperan ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora

La influencia del viento sudeste podría generar una sensación térmica particular a medida que avance la jornada.

Hacia la noche, el viento tenderá a disminuir su intensidad, permitiendo un cierre de jornada más tranquilo en la región. Las temperaturas se mantendrán elevadas, brindando un ambiente cálido y agradable.