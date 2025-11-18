Baja la intensidad del viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: en dónde se esperan lluvias

Para este miércoles en Neuquén y Río Negro se espera una pausa con respecto al viento. Sin embargo, para la cordillera pronosticaron lluvias. Qué pasa con el calor en el Alto Valle y cómo va a estar en la costa atlántica.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 19 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se espera una jornada nublada, con una máxima de 27°C y una leve presencia del viento desde el sur.

Por la noche la temperatura descenderá a 11°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas de 35 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en General Roca y alrededores se esperan casi 30°C para la tarde, con un cielo completamente cubierto, y una leve brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 11°C, mientras que las ráfagas de viento rozarán los 40 km/h.

Fuente: AIC.

Anunciaron lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro

AIC pronosticó para Bariloche un miércoles parcialmente nublado y templado, con una máxima de 16°C, y viento desde el oeste con ráfagas de casi 50 km/h.

Por la noche anunciaron «lluvias y chaparrones aislados», mientras que la temperatura bajará a los 7°C y el viento se mantendrá casi con la misma intensidad que durante la tarde.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, por su parte, también se aproxima una jornada levemente templada, con un cielo mayormente cubierto y una máxima de 16°C. El viento surcará desde el oeste, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Por la noche la temperatura descenderá abruptamente y la mínima será de 0°C, que estará acompañado por una leve brisa.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la costa atlántica este miércoles

Para mañana en Viedma el pronóstico del tiempo marca una jornada nublada y templada, con una máxima de 22°C y una leve brisa desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 8°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas de casi 50 km/h.