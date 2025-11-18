Baja la intensidad del viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: en dónde se esperan lluvias
Qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle, cordillera y costa atlántica para este 19 de noviembre.
Para este miércoles en Neuquén y Río Negro se espera una pausa con respecto al viento. Sin embargo, para la cordillera pronosticaron lluvias. Qué pasa con el calor en el Alto Valle y cómo va a estar en la costa atlántica.
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 19 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se espera una jornada nublada, con una máxima de 27°C y una leve presencia del viento desde el sur.
Por la noche la temperatura descenderá a 11°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas de 35 km/h.
Por su parte, en General Roca y alrededores se esperan casi 30°C para la tarde, con un cielo completamente cubierto, y una leve brisa desde el oeste.
Por la noche la mínima será de 11°C, mientras que las ráfagas de viento rozarán los 40 km/h.
Anunciaron lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro
AIC pronosticó para Bariloche un miércoles parcialmente nublado y templado, con una máxima de 16°C, y viento desde el oeste con ráfagas de casi 50 km/h.
Por la noche anunciaron «lluvias y chaparrones aislados», mientras que la temperatura bajará a los 7°C y el viento se mantendrá casi con la misma intensidad que durante la tarde.
En San Martín de los Andes, por su parte, también se aproxima una jornada levemente templada, con un cielo mayormente cubierto y una máxima de 16°C. El viento surcará desde el oeste, con ráfagas superiores a los 40 km/h.
Por la noche la temperatura descenderá abruptamente y la mínima será de 0°C, que estará acompañado por una leve brisa.
Qué pasa en la costa atlántica este miércoles
Para mañana en Viedma el pronóstico del tiempo marca una jornada nublada y templada, con una máxima de 22°C y una leve brisa desde el sudoeste.
Por la noche la mínima será de 8°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas de casi 50 km/h.
