Lluvia en el Alto Valle y ¿nieve en la cordillera?: el pronóstico para este lunes en Neuquén y Río Negro

Una jornada marcada por la inestabilidad climática se vislumbra para este lunes en gran parte de la Patagonia norte. Desde el Alto Valle hasta la Cordillera, el cielo presentará variaciones importantes, con la presencia de viento y la posibilidad de precipitaciones. El frío se sentirá con fuerza en las zonas más elevadas.

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará dominado por condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado en distintas áreas. Las probabilidades de lluvia y nieve son significativas, especialmente en las zonas de montaña. Las temperaturas también mostrarán un marcado contraste entre las regiones.

Alto Valle frío, con fuertes vientos y lluvia este lunes

Para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), este lunes 27 de octubre se espera una jornada con el cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima rondará los 5°C. Existe una probabilidad de lluvia que oscila entre el 39% y el 70%, principalmente durante la mañana y la tarde.

El viento será un factor importante en el Alto Valle, con velocidades que se mantendrán entre los 23 y 31 Km/h, soplando predominantemente del Este. Además, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h. Estas condiciones climáticas demandan precaución al transitar.

Pronóstico en la Cordillera: ¿un lunes con nieve?

En San Martín de los Andes, el SMN indica un lunes con cielo nublado y temperaturas significativamente más bajas. La máxima prevista es de 7°C, con una mínima de -2°C. La probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 70%, incluye tanto lluvia como nieve, sobre todo en la mañana y la tarde.

El viento también será intenso en la localidad cordillerana, con velocidades entre 23 y 31 Km/h, y ráfagas que podrían ser muy fuertes, llegando hasta los 51 a 69 Km/h desde el Noreste. Las condiciones son propicias para la acumulación de nieve en las zonas más elevadas de la cordillera. Se recomienda especial atención a los caminos.

Por su parte, en San Carlos de Bariloche, este lunes presentará un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada es de 8°C y la mínima descenderá hasta los -1°C. Al igual que en otras zonas de la Cordillera, hay una probabilidad de precipitaciones entre 0% y 70%, con mezcla de lluvia y nieve.

Los vientos en Bariloche soplarán del Noreste, con velocidades entre 13 y 22 Km/h, pero con ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 Km/h. La franja horaria más compleja para la ciudad lacustre será durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante el clima casi invernal.