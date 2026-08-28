Así se vio la Luna de Sangre desde la Patagonia: las postales del último eclipse lunar del 2026

La Luna de Sangre pudo observarse durante la madrugada de este viernes desde distintos puntos de la Patagonia. El eclipse modificó el aspecto habitual del satélite, que cobró tonos rojizos y dejó postales fascinantes. Desde Comodoro Rivadavia, otras localidades de Chubut y Tierra del Fuego compartieron imagenes del fenómeno.

El fenómeno se desarrolló entre la noche de ayer y esta madrugada. Se trató del último eclipse lunar de 2026 y pudo seguirse sin telescopios ni filtros especiales gracias a las óptimas condiciones climáticas.

Así se vio el eclipse lunar desde Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego

En Comodoro Rivadavia, una postal del eclipse fue registrada por el fotógrafo Nicolás Foix desde la playa. Las imágenes muestran cómo la sombra de la Tierra avanzó sobre la superficie lunar hasta cubrir prácticamente todo el disco visible.

Créditos: Nicolás Foix.

También hubo registros desde Tierra del Fuego, donde el cielo permitió seguir parte del desarrollo del eclipse. Las postales de Spiridonoff Fotografia captaron el cambio de luminosidad y el tono rojizo que caracterizó al satélite durante el momento de mayor cobertura.

Créditos: Spiridonoff Fotografia.

El punto máximo se produjo después de la 1 del viernes, cuando la sombra terrestre alcanzó el 93,2% del disco lunar.

Durante el proceso, primero comenzó a notarse un oscurecimiento progresivo de la Luna. Luego, la sombra avanzó sobre el disco hasta alcanzar su máxima extensión y comenzó lentamente a retirarse, en un fenómeno que se prolongó durante varias horas.

Por qué la Luna adquirió ese tono rojizo durante el eclipse

El particular color de la Luna de Sangre se debe a que la Tierra se ubicó entre el Sol y la Luna y proyectó su sombra sobre el satélite natural. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las tonalidades rojas y anaranjadas logran atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar.

Por eso, durante el máximo del eclipse, la Luna pudo observarse con una apariencia rojiza y cobriza, un efecto que también puede variar según las condiciones de la atmósfera terrestre.