Moreno, el gaucho de Neuquén que ayuda a los niños con un festival de folklore

Con el objetivo de ayudar a los chicos del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, el gaucho de 26 años, Moreno Peutren, organizó un festival de folklore para recaudar alimento, útiles y ropa. «Mi pasión es ayudar a quienes más lo necesiten», aseguró el joven, y contó acerca del evento.

Con solo 26 años, Moreno Peutren ya tiene claro lo que le gusta hacer, ayudar a quienes más lo necesiten. Así, organizó el festival campero en la Colonia Rural Nueva Esperanza para ayudar a los chicos de su barrio.

«Estoy muy contento de hacer este evento para toda la gente», manifestó el joven. A los 17 años comenzó a organizar eventos como bailantas, pero faltaba lo que encontró estos últimos días, la pisca de solidaridad. «Me di cuenta que con un granito de arena todo suma y el barrio tiene muchas necesidades«, afirmó.

«A mi nunca me falto un plato de comida, mi papá me inspiró a ser solidario», expresó Peutren. «A mi poca edad no quiero hacer plata, lo que me llena es ayudar a los más necesitados», agregó.

El joven tiene tres hijos, que son su motor. «Yo veo a los niños del barrio a veces con ropa rota, sin útiles, como padre a uno lo tocan esas cosas«, contó. «Hay muchos niños que necesitan ayuda, algunos tienen siete años, otros son bebés, no hay edad especifica, todos necesitan ayuda», expresó Peutren.

La donación puede ser de forma previa o en el día del evento. Los útiles para la escuela son esenciales, «Un marcador, un lápiz, lo que sea, todo suma», aseguró. Además, el gaucho recibe alimentos no perecederos y ropa en buen estado, «los niños se van a poner muy contentos», expresó.

El festival solidario de folklore

Peutren contó que, por suerte, mucha gente se hizo eco del festival. «Es sin fines de lucro, los músicos me dijeron que si y estoy muy agradecido de la comisión vecinal», manifestó.

La gran bailanta campera y desfile gaucho será el 28 de mayo de nueve de la mañana a ocho de la noche en la cancha sintético, en calles alfalfa y el trigo, del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

Contará con la presentación de los grupos: Ventarrón chamamecero, Luquita y sus chamas, El oscuro y sus chamameceros, El peñi y sus chamameceros, Ilusión campera, Los cumabiancheros del oeste y Los máximos del Chamamé.

El objetivo es recaudar alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado y útiles escolares. «Va a estar llevando la animación Fabio Bravio, y habrá un paseo gaucho por el barrio que terminará en la cancha», contó Peutren.

En el lugar también van a estar repartiendo torta fritas y locro. El joven gaucho espera conseguir un pelotero y baños quimicos.

«Todo lo recaudado va a ser repartido, voy a estar entregando todo y se va a hacer todos los años si Dios quiere», manifestó Peutren.