«Mostramos lo que hacemos»: la feria que celebra la creatividad docente en San Antonio y Las Grutas

De las aulas a sus emprendimientos personales. Así vivieron este último año 23 docentes de San Antonio y Las Grutas. Para impulsar las ventas y promover el encuentro, este miércoles 14 de enero a las 18 se realizará la segunda feria «Mostramos lo que hacemos, celebramos lo que somos» en el salón de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) sobre Islas Malvinas 1672.

Gabriela Sosa es docente de arte y una de las organizadoras del evento. En pandemia creó su emprendimiento «Risas de mar» para reforzar sus ingresos y buscar una vía donde canalizar su creatividad: confecciona muñecos artesanales, bolsos y materiales didácticos textiles, productos pensados tanto para el uso cotidiano como para el juego y el aprendizaje de las infancias.

Contó que en el último año comenzó a depender cada vez más de su emprendimiento para llegar a fin de mes. «Hace rato que nuestros salarios están bastante congelados», aseguró, aunque resaltó: «Somos creativos y logramos reinventarnos».

Como Gabriela, otros docentes impulsaron proyectos para sumar un segundo o tercer ingreso. Tras un relevamiento de Unter, dimensionaron que un total de 23 recurrían a actividades extras. Así surgió la feria que agrupa a profesionales de San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este. No solo busca aliviar el bolsillo, sino también celebrar la creatividad y el esfuerzo.

Gabriela Sosa, docente emprendedora.

Docentes emprendedores: la historia de Victoria, Laura y Gabriela

Los casos son diversos pero el hilo conductor es el mismo. Victoria García, profesora de educación física y encontró en la venta de yerba mate agroecológica una salida para afrontar los gastos cotidianos y a la vez poder compaginar con la maternidad. Su emprendimiento, «Mundo a Mate», le permite articular sus tiempos sin descuidar a su hijo. Aprovecha la temporada de verano y los momentos fuera de su doble turno escolar para realizar ventas y entregas.

Señaló que a diferencia de las yerbas comerciales tradicionales, este producto proviene directamente de una cooperativa de Ruiz de Montoya, Misiones. Sostuvo que se trata de un producto natural y saludable, sin químicos ni agrotóxicos, apta para personas que suelen tener problemas gástricos.

Inició vendiendo paquetes de cuarto kilo para prueba, y debido a la buena aceptación, expandió su oferta a paquetes de medio y un kilo. Comentó que «Mundo a Mate» ha crecido gracias al espíritu colaborativo. Para diversificar su oferta, Victoria se asoció con otros compañeros docentes emprendedores, logrando ofrecer una experiencia completa que incluye sets materos y yerberas de tela, confeccionados por colegas, además de mates artesanales y decorados.

Victoria García revende yerba mate orgánica. (Gentileza).



Laura Cabañares es docente de nivel primario hace 14 años y actualmente se desempeña en la modalidad de educación especial. Aseguró que trabajó 12 años en segundo turno, pero hace dos que se le dificulta acceder a doble jornada, ya que la demanda supera la cantidad de cargos en la localidad. «Tenemos mucho ingreso de docentes de otras provincias», agregó.

Siempre fue una apasionada por la costura y la marroquinería y decidió profesionalizar su formación como auxiliar. Lo que comenzó como un hobby para regalarle a su círculo íntimo, se convirtió en una herramienta indispensable para reunir otro ingreso económico.

Su emprendimiento «Delicatto creaciones» va desde la confección de sets materos, cartucheras y los populares «chau latas», hasta el arreglo de guardapolvos escolares. «Como muchos me conocen, me van haciendo pedidos: ‘quiero tal cosa, quiero tal otra'», señaló.

Laura Cabañares. (Gentileza).

Para diferenciarse en el mercado local, Laura invierte en materiales exclusivos traídos desde Buenos Aires, organizando su producción en serie durante los fines de semana o sus mañanas libres para optimizar el tiempo. Lejos de considerar la costura solo como un paliativo temporal, ella proyecta este oficio como su plan de vida a largo plazo: «Mi proyecto es conseguir una máquina industrial y poder vivir de esto cuando me jubile».

Frente a la necesidad de reunir otros ingresos nació una red y un lugar de encuentro. La feria de docentes emprendedores funciona como un espejo donde se miran y reconocen. Ya no son solo compañeros de pasillo o de marchas, ahora son artesanos, vendedores y creadores que comparten técnicas, proveedores y clientes.

Sosa indicó que el evento se pretende concretar una vez por mes, sumando música en vivo y actividades para las infancias. La primera se realizó en diciembre antes de Navidad y Año Nuevo. «Nos sorprendimos porque hubo bastante movimiento, más del esperado. Se sumó gente del barrio también a pasar, a mirar. Todos vendimos poco o mucho, pero nos fuimos contentos», remarcó.

Laura agregó: «Al principio nos comprábamos entre nosotros, después empezó a llegar gente que no era de la docencia. Hubo una circulación importante de dinero».

La feria de emprendedores docentes es, en definitiva, una respuesta creativa a la crisis. Allí, entre mates, telas y artesanías, se reconstruye el tejido social docente. «Se armó un grupo muy lindo, colaborativo y empático», resaltó Cabañares y Sosa añadió: «Se generó un ambiente muy festivo y familiar». «Esperamos que funcione, que podamos circular un poco la plata», confió García.

