Zona de incendios: tormenta y viento en Chubut esta semana, cuándo llegarían las lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa esta semana jornadas de temperaturas elevadas, viento persistente y lluvias en la región andina. Las condiciones impactan directamente en los incendios forestales activos en El Hoyo y en el parque nacional Los Alerces, donde el combate se mantiene bajo extrema exigencia.

El Hoyo: calor, viento leve y un incendio activo que sigue bajo control operativo

Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, este martes en El Hoyo se esperan máximas que oscilarán entre los 22 y los 27 grados, con viento leve a moderado de 10 a 20 km/h y direcciones variables. La humedad relativa mínima rondará el 20%.

En tanto, de acuerdo al SMN, el miércoles habrá una máxima de 18 grados. Por la mañana están pronosticadas lluvias aisladas y por la tarde lluvias de mayor fuerza, que se extenderán hasta la noche. El viento oscilará entre los 32 y 50 kilómetros por hora. Durante la tarde, las ráfagas alcanzarán los 78 km/h.

Incendio forestal en El Hoyo.

El jueves, por la madrugada hasta la mañana, están pronosticadas «lluvias aisladas». Por la tarde estará mayormente nublado y las ráfagas superarán los 69 km/h. El viernes el tiempo estará parcialmente nublado, la máxima será de 18 grados y las ráfagas oscilarán entre los 60 y 69 km/h.

En Puerto Patriada, el incendio forestal se encuentra activo desde el lunes 5 de enero. La superficie afectada alcanza unas 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, de acuerdo con el parte oficial difundido el martes a la noche.

Parque Nacional Los Alerces: viento, sequía extrema y múltiples frentes de fuego

En Esquel, el pronóstico del SMN indica máximas de hasta 20 grados, viento sostenido y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en algunos tramos de la semana. También se prevén precipitaciones aisladas. El reporte diario advierte que la sequía extraordinaria mantiene un “índice de peligrosidad extremo” en toda la zona.

Para el miércoles, el escenario se vuelve más inestable. La temperatura máxima descenderá a 20 grados y la mínima subirá a 13. Durante la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. El viento se intensificará, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 78 km/h.

El jueves llegará con un marcado descenso térmico. La máxima será de 15 grados y la mínima de 10, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias. El viento continuará presente, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h, especialmente durante la tarde.

El viernes 16 se mantendrá la tendencia ventosa, con una máxima cercana a los 20 grados y mínima de 12. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. El viento seguirá soplando entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, un factor clave para el comportamiento del fuego en la zona.