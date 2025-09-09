La tragedia de un tío y su sobrino en el Alto Valle: lo que reveló la autopsia sobre la muerte de Milton y Santiago

Milton García y Santiago Obreque, el tío y el sobrino que conmocionaron al Alto Valle.

A dos días del hallazgo de los cuerpos de Milton García (35) y su sobrino Santiago Obreque (20), la autopsia arrojó los resultados que esclarecer las causas de sus muertes. El caso conmocionó a todo el Alto Valle, todo había comenzado como una búsqueda y lamentablemente, terminó en tragedia.

Fuentes oficiales revelaron a Diario RÍO NEGRO los resultados de las autopsias que realizaron sobre los jóvenes que el domingo fueron hallados muertos en un canal de riego ubicado entre las localidades de Huergo y Godoy.

Según los peritos forenses, las muertes se produjeron por asfixia por «inmersión», es decir, ambos se ahogaron al caer al canal. Por lo tanto se estima que tanto Milton como Santiago murieron el sábado 6 de septiembre, el mismo día en que su familia denunció la desaparición.

Desde la Fiscalía resaltaron que los cuerpos «no presentaban signos de criminalidad» y por ello se llegó a la conclusión de que los jóvenes habrían tenido un accidente, «habrían caído con la moto al canal».

El motovehículo no fue hallado en el sitio por lo que creen que aún permanece en el agua.

Fueron hallados en la zona conocida como Tres Puentes Foto: Juan Thomes

El último adiós a Milton y Santiago en el Alto Valle

Con la autopsia concretada, los cuerpos de Milton y Santiago fueron entregados a su familia. Ambos jóvenes será despedidos este martes a las 10.30.

Según la información a la que pudo acceder este medio, sus restos serán velados en la Unidad Básica ubicada en el cementerio de Godoy.

Milton permanecerá en la ciudad, pero Santiago será trasladado luego a El Bolsón, lugar donde residen sus padres.

Milton García (izquierda) y Santiago Obreque (derecha)

Tragedia en el Alto Valle: cómo fue el hallazgo de Milton y Santiago

Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos el sábado. Su familia preocupada informó que habían ido juntos a un boliche en Huergo y nunca más regresaron. El operativo de rastrillaje no dio resultados hasta el domingo 7 de septiembre.

Como no había rastros ni de Milton ni de Santiago, se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores, incluyendo zonas de rutas y alrededores. Pero cerca de las 13 horas, las autoridades recibieron el primer reporte que alteró la búsqueda: habían encontrado un cuerpo en un canal de riego.

El hallazgo tuvo lugar en una zona conocida como Tres Puentes, ubicada en el tramo que conecta Huergo con Godoy.

Las autoridades para no dar información prematura, sólo adelantaron que se investigaban si correspondía a alguno de los jóvenes desaparecidos. Poco tiempo después, confirmaron que el primer cuerpo hallado era el del sobrino, Santiago Obreque.

Ante esta situación se intensificó la búsqueda dentro del canal con personal especializado para dar con Milton García, así fue como alrededor de las 18 la Policía dio con el segundo cuerpo.

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo debido al caudal de agua del canal y requiso la participación de equipos especializados. En el caso intervino la fiscalía de turno de General Roca y de Villa Regina, buzos de la policía de Río Negro, el COER de Cipolletti y Choele Choel, bomberos de toda la zona, y Gabinete de Criminalística.