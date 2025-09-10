Tragedia de un tío y su sobrino en el Alto Valle: apareció la moto en la que viajaban, clave para resolver qué pasó

Tres días pasaron del hallazgo de los cuerpos de Milton García (35) y su sobrino Santiago Obreque (20). El caso generó impacto en el Alto Valle al conocerse el trágico desenlace. Los hombres de Godoy murieron por asfixia tras caer al canal de riego. La moto en la que viajaban estaba desaparecida, un vecino de Huergo la entregó a la Policía. Ahora ordenan su peritaje.

El caso que conmocionó al Alto Valle comenzó el fin de semana cuando se activó la búsqueda de Milton y su sobrino Santiago. Según datos aportados por la Policía y Fiscalía a Diario RÍO NEGRO, los dos hombres viajaban en una moto Honda Titán 150 cc de color azul hacia el boliche Cataleya en Huergo.

En las últimas imágenes que hay registradas de los hombres se los puede ver caminando junto a la moto. Lo que pasó a partir de ese momento es aún materia de investigación. Lo siguiente que ocurrió fue el hallazgo de sus cuerpos en un canal de riego, pero la moto no fue encontrada hasta este martes cuando un vecino de Huergo la entregó a los efectivos policiales.

«La moto está incautada y se están haciendo las diligencias del caso. Se van a hacer los peritajes que la Fiscalía y la querella soliciten», indicaron fuentes policiales. Esto aportará un dato clave para entender que fue lo que pasó aquella noche de sábado.

El último adiós a Milton y Santiago en el Alto Valle: qué dijo la autopsia

Con la autopsia concretada, los cuerpos de Milton y Santiago fueron entregados a su familia. Ambos jóvenes fueron despedidos este martes. Según la información a la que pudo acceder este medio, sus restos fueron velados en la Unidad Básica ubicada en el cementerio de Godoy.

Milton permanecerá en la ciudad, pero Santiago será trasladado luego a El Bolsón, lugar donde residen sus padres.

Según los peritos forenses, las muertes se produjeron por asfixia por «inmersión», es decir, ambos se ahogaron al caer al canal. Por lo tanto se estima que tanto Milton como Santiago murieron el sábado 6 de septiembre, el mismo día en que su familia denunció la desaparición.

Desde la Fiscalía resaltaron que los cuerpos «no presentaban signos de criminalidad» y por ello se llegó a la conclusión de que los jóvenes habrían tenido un accidente, «habrían caído con la moto al canal».