Mucho antes de octubre: la estrategia de Neuquén para detectar a tiempo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, pero en estadios tempranos la tasa de supervivencia supera el 90%. (Foto: archivo).

No hace falta esperar hasta octubre para hablar del cáncer de mama. Este domingo 24 de mayo llega a Neuquén “La Noche de las Mamos”, una iniciativa impulsada para motivar los controles médicos durante todo el año y prevenir “la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de la provincia”. La oncóloga infantil y colaboradora en el Departamento de Prevención de Neoplasias de la Subsecretaría de Salud, Constanza Arnaiz, indicó que cuando se detecta a tiempo, el nivel de supervivencia es muy alto: “En estadio 1, entre el 95 y el 98% de las pacientes están vivas a los cinco años”.



La actividad se desarrollará entre las 18 y las 23, durante la vigilia por el 25 de Mayo. El dispositivo central funcionará en el Parque Jaime de Nevares, en la capital neuquina, con un mamógrafo móvil sin turno previo y prioridad para personas sin cobertura social. Además, en esos horarios habrá atención especial en los hospitales Castro Rendón, Heller, Añelo, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. Se sumarán Leben Salud y la Clínica Moguillansky, en el sector privado.



Arnaiz destacó que la prevención del cáncer de mama es uno de los pilares del Ministerio de Salud. “Siempre se concentra todo el esfuerzo en octubre. Vemos cómo mejora la curva de controles y después la dejamos caer durante el año. Por eso, se decidió dar el puntapié ahora y sostenerlo todos los 24, para garantizar el acceso”, señaló.

«Las mujeres siempre nos postergamos»: facilitan el acceso a la mamografía en Neuquén

La campaña se dirige a mujeres y personas con capacidad de gestar a partir de los 30 años, aunque el foco de tamizaje masivo se ubica entre los 45 y los 69. “La idea es que, cuando están en edad de tamizaje, entre los 45 y los 69, no necesiten orden médica. Queremos que puedan ir, decir ‘estoy en edad, no tengo hecha la mamografía, necesito hacerla’ y que eso sea suficiente”, comentó Arnaiz.



La oncóloga subrayó que el cáncer de mama “es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de la provincia” y que el problema no se concentra en el tratamiento, sino en el ingreso al sistema. “La paciente que accede con un diagnóstico de cáncer de mama no tiene problemas en su tratamiento. El acceso a la cirugía es oportuno. El problema está en el arribo al sistema de salud, por eso se refuerza esa puerta de entrada”, recalcó



El rasgo cultural también es un factor que retarda los controles médicos. “Las mujeres siempre nos autopostergamos. Entre el trabajo, el cuidado de los hijos y la rutina diaria, el control queda para después”, enfatizó Arnaiz. Recordó que, en la mayoría de los casos, los tumores iniciales son asintomáticos. “Por eso hace falta la mamografía. El objetivo es diagnosticar a tiempo para que el cáncer sea curable”, mencionó.



En Neuquén, la edad más frecuente de diagnóstico ronda los 50 años y las cifras se mantienen en línea con los datos globales. Según la especialista, en estadios iniciales la supervivencia es muy alta: “En estadio 1, entre el 95 y el 98% de las pacientes están vivas a los cinco años; en estadio 2 sucede en un 85 a 92%. Entre ambos estadios, la supervivencia ronda el 90%”. En cambio, en un estadio 3 la supervivencia desciende “casi al 60%” y los tratamientos se vuelven “mucho más agresivos”.



Explicó que el cáncer de mama no se presenta siempre de la misma manera, sino que se clasifica en estadios que determinan el tipo e intensidad del tratamiento. En los estadios 1 y 2, el tumor se limita a la mama o compromete estructuras cercanas y, en muchos casos, se resuelve solo con cirugía o con tratamientos complementarios.



El estadio 3 corresponde a un cáncer localmente avanzado, que invade gran parte de la mama y los tejidos vecinos, aunque todavía no produce metástasis a distancia. “Es curable, pero tiene muchas más recaídas”, advirtió la oncóloga. En el estadio 4 la enfermedad ya presenta metástasis en otros órganos y requiere esquemas terapéuticos prolongados. Señaló que, a medida que el estadio avanza, aumentan la complejidad de los tratamientos y el impacto en la calidad de vida de las pacientes.



La médica aclaró que en la provincia no se observa un aumento por encima de lo esperable en menores de 35 años, aunque cada caso joven provoca fuerte impacto social. También precisó que las mujeres con antecedentes familiares directos u otros factores de riesgo pueden iniciar controles entre los 30 y los 45 años, con mamografías anuales.



“Queremos invitarlas a movilizarse, que se acerquen donde puedan. La mamografía es un estudio indoloro, no agresivo, se hace cada dos años en la población sana y permite detectar el cáncer a tiempo. No lo sigan postergando”, llamó la oncóloga a participar de la iniciativa.

El mamógrafo móvil se ubicará en el Parque Jaime de Nevares. (Foto: archivo).



Qué hacer si tengo factores de riesgo de cáncer de mama

Constanza Arnaiz aclaró que las recomendaciones cambian cuando existen factores de riesgo para cáncer de mama. Se consideran en este grupo las mujeres y personas con capacidad de gestar que tienen familiares de primer grado con cáncer de mama u ovario, quienes recibieron radioterapia en el tórax por otros tumores (como linfomas) u otros antecedentes oncológicos que el equipo médico evalúa como relevantes.

En estos casos, la persona deja de integrar la “población general” y necesita un seguimiento más estricto. En lugar de empezar el tamizaje a los 45 años con una mamografía cada dos años, la especialista indicó que los controles pueden iniciarse entre los 30 y los 45 años, con frecuencia anual y según cada historia clínica. Frente a dudas, la indicación es consultar en el centro de salud u hospital más cercano para definir el esquema de controles y no esperar a la edad de tamizaje poblacional.

«La Noche de las Mamos»: una cita todos los 24 en Neuquén

Impulsada por el Ministerio de Salud de Neuquén, «La Noche de las Mamos» busca romper con la lógica de concentrar la prevención del cáncer de mama solo en octubre e instalar una fecha sostenida todos los 24 de cada mes.

Comenzará en Neuquén capital, con réplicas en Añelo, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. El plan oficial prevé que, en los próximos meses, nuevos efectores públicos y privados se incorporen en Chos Malal, la Región de los Lagos y distintos puntos de la capital neuquina, para acercar el estudio a más mujeres, sin orden médica en la edad de tamizaje.