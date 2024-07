Muerte de un niño de cuatro años en Roca: «En este tipo de operaciones la mortandad es cero», afirmó el abogado

La comunidad de Roca se encuentra conmocionada tras la trágica muerte de un niño de cuatro años, ocurrida en el Sanatorio Juan XXIII. El niño había sido internado el 11 de julio para someterse a una cirugía programada para tratar una hernia diafragmática. El abogado de la familia Miguel Ceballos se pronunció en RÍO NEGRO RADIO, qué dijo.

La intervención, programada para durar aproximadamente una hora y media, se extendió a casi tres horas. Los médicos informaron a la familia que la cirugía había sido exitosa, pero el niño fue trasladado a la unidad de terapia intensiva (UTI), donde permaneció sedado y bajo soporte vital durante una semana.

A pesar de los informes médicos que indicaban una aparente estabilidad y progreso, el niño nunca mostró signos de mejoría y finalmente se confirmó su muerte cerebral, seguida de su fallecimiento el jueves siguiente.

Ante este trágico desenlace, la familia presentó una denuncia por mala praxis. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia médica. Miguel Ángel Ceballos, abogado de la familia, conto en RÍO NEGRO RADIO que: «Lo que podemos decir respecto a la autopsia es que la causa de muerte fue hipoxia, es decir, falta de oxígeno en el cerebro. Esto fue lo que provocó el deceso», explicó Ceballos. «Aún no hay imputados, pero estamos analizando la conducta de cada profesional que participó en la operación para determinar responsabilidades».

Ceballos también destacó problemas durante la cirugía: «El anestesista tenía la responsabilidad de asegurarse de que el capnógrafo estuviera funcionando correctamente, especialmente en una cirugía donde se utiliza anestesia general, ya que el paciente no respira por sí mismo», subrayó el abogado.

Además, Ceballos mencionó que «el capnógrafo, es un aparato que marca la presión y el oxigeno. Se hace una planilla que marca cuando lleva de presión de oxígeno y en un cierto punto de esa planilla desapareció la información en el lapso que ocurre lo que le paso al niño. La información del capnógrafo no se puede eliminar, si fue falla mecánica no podes operar si no funciona, tienen que tomar todos esos recaudos, en este tipo de operaciones la mortandad es cero».

Ceballos señaló que «el medico cuando anestesia tiene que controlar, el medico que dirige la operación también tiene que observar que el quirófano tenga el instrumentista«, agregó.

La autopsia, realizada el 20 de julio, «es una prueba que no se puede repetir, y su análisis detallado por los peritos forenses será fundamental para determinar qué ocurrió realmente», enfatizó Ceballos. Además, el abogado indicó que se secuestró el cartógrafo y que se están revisando todos los detalles clínicos relacionados con la operación.

Ceballos hizo con un llamado a la prudencia y al respeto por el dolor de la familia, mientras la investigación sigue su curso. «Hay que determinar bien que conducta hizo cada quien. Yo voy a respetar siempre el dolor de la familia, se que la familia va a decir cosas, hablo con la familia y estamos tratando el tema con cautela para no entorpecer la investigación, una persona perdió la vida y hay que ser cautelosos. Si el día de mañana se convierte la acción penal de publica a privada ahí podría hablar».

