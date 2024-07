Muerte de un niño de cuatro años en Roca: qué dijo el abogado de la familia sobre la autopsia

Mientras se desarrollaba una nueva marcha en pedido de justicia por el niño que murió en un sanatorio de Roca, el abogado querellante de la familia brindó detalles sobre el informe que confirmaría la causa de muerte. La Fiscalía aún está investigando el caso.

Este jueves se cumplió una semana de la muerte del niño en Roca y la familia, junto a varios vecinos, marchó por el centro de la ciudad y se manifestó frente al Sanatorio Juan XXIII para pedir justicia.

A la espera de un avance más profundo en la investigación, el abogado querellante de la familia, Miguel Zeballos, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, reveló detalles sobre la autopsia que se le realizó al pequeño la semana pasada y confirmó la causa de muerte.

Zeballos explicó que el informe que recibieron confirmó que el pequeño murió por hipoxia, es decir, «por falta de oxigeno en el cerebro» lo que provocó su muerte cerebral. «Ahora hay que determinar por qué se causó esa falta de oxigeno», puntualizó y señaló que «se encontraron algunas cuestiones más», por lo que se solicitó una ampliación del informe para esclarecer lo detallado.

«Vamos a pedir una ampliación porque se puede observar algún tipo de negligencia por parte de los médicos, pero hay que determinar quién fue el de la impericia y que no cumplió con el deber de cuidado que tenía que cumplir», agregó Zeballos.

A su vez informó que la causa que se investiga por el momento recae sobre dos médicos, pero aclaró que no hay imputados porque es necesario hacer una indagación más exhaustiva. «Hasta que no tengamos los resultados de ampliación no podemos decir quién tuvo la conducta culposa», resaltó.

«Están las causas del deceso. Falta determinar qué hizo cada uno para hacer una formulación de cargos porque esto requiere escribir un hecho en tiempo, modo y lugar. Tiempo lo sabemos, el lugar también, lo que falta determinar es el modo», concluyó en su explicación el abogado.

Por otra parte desde la Fiscalía informaron este jueves que «el legajo está en plena investigación» y que mientras se avance en el caso, se va a «mantener cautela».

Muerte de un niño de cuatro años en Roca: cuándo y cómo fue el hecho

El niño ingresó al Sanatorio Juan XXIII de Roca, el jueves 11 de julio. El pequeño debía someterse a una operación programada por una hernia de diafragma y los estudios prequirúrgicos indicaron que no había riesgos significativos.

Sin embargo, la intervención, que debía durar una hora y media, se extendió casi tres horas, generando preocupación entre sus familiares. Los médicos tranquilizaron a la familia, asegurando que la cirugía había sido exitosa, pero el niño fue trasladado a terapia intensiva.

Durante una semana, el pequeño permaneció sedado, con oxígeno y medicación, atravesando un «mal despertar». Según la familia, los informes médicos indicaban progreso, pero el niño nunca mostró mejoría. Finalmente, el jueves 18 de julio, los médicos diagnosticaron muerte cerebral, lo que llevó al fallecimiento del niño.

Muerte de un niño de cuatro años en Roca: qué dijo el sanatorio sobre la denuncia de la familia

La respuesta del sanatorio ante la tragedia fue de pesar y colaboración. La semana pasada emitieron un comunicado expresando su profundo lamento por el desenlace y aseguraron haber entregado toda la información requerida por las autoridades.

En el mismo se aclaró que los detalles que pueden brindarse son acotados debido al «secreto médico» pero si sientan posición respecto al hecho lamentable.

«El día 11 de julio, el niño ingresó para una cirugía programada de hernia de diafragma. (Una hernia diafragmática es una anomalía en la que el diafragma no se ha desarrollado completamente. Debido a esto, los órganos abdominales como el estómago, el intestino, el bazo, parte del hígado y el riñón pueden ocupar la cavidad torácica, presionar los pulmones y causar dificultad respiratoria y otros problemas serios, que obligan a la resolución quirúrgica). Finalizada la cirugía, el niño sufrió un paro cardiorespiratorio», detalló el comunicado.

Destacaron contar con un Comité de gestión de riesgo y seguridad del paciente, comprometido con brindar atención de calidad y segura. Reconocieron que, «a pesar de todos los cuidados, un 50% de los eventos médicos no pueden ser evitados», según estadísticas internacionales.