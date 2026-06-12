Impulso al GNC: Diputados avanza en un proyecto para financiar las converciones

El uso del GNC creció a nivel nacional en los últimos meses, alcanzando el nivel de demanda más alto desde mediados de 2022. Foto: gentileza.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación avanza en la elaboración de un proyecto unificado a partir de las propuestas para fomentar las conversiones a gas natural comprimido (GNC) dentro de las estaciones de servicio del país. Para cumplir esa meta, se están revisando distintos antecedentes legislativos que quedaron pendientes para trabajar en una iniciativa que concentre a varios proyectos enfocados en el desarrollo del sector.

De esta manera, el objetivo es formar un único esquema normativo que permita hacer crecer la demanda, además de acompañar las inversiones en las estaciones de servicio.

Un punto clave de la medida es impulsar las conversiones de vehículos a GNC, mediante la creación de mecanismos que permitan reducir la elevada inversión inicial que requiere la instalación de equipos que permiten el uso este combustible, según indicó el medio Surtidores.

De esta manera, se facilitaría el plazo de recupero de una alternativa más económica respecto a otros combustibles disponibles en los surtidores, como la nafta o el gasoil. El uso del GNC creció a nivel nacional en los últimos meses, alcanzando el nivel de demanda más alto desde mediados de 2022.

En esa línea, otro aspecto importante en el proyecto que está en discusión es el financiamiento destinado a las estaciones de servicio. En ese sentido se podrían incluir medidas que faciliten las inversiones en infraestructura, incorporación de equipos, mejoras operativas, renovación tecnológica y ampliar la capacidad instalada.

Para ello, algunas ideas que surgen incluyen la posibilidad de brindar líneas de crédito con condiciones preferenciales, esquemas que reduzcan el costo de nuevas obras y mecanismos que faciliten el acceso a capital para emprendimientos vinculados a la venta de GNC.

Uno de los principales antecedentes legislativos registrados en el Congreso es el Programa Nacional de Promoción del Uso del GNC y la Energía Eléctrica para la propulsión de todo tipo de Vehículos, impulsado a mediados del 2025 por el diputado Juan Fernando Brügge.

En el proyecto se había propuesto el fomento de líneas de crédito específicas para adquisición o conversión de vehículos; beneficios fiscales para promover la adopción de GNC y movilidad eléctrica; y el financiamiento para infraestructura vinculada al abastecimiento y la recarga.