Muerte de una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes: hay una persona con aislamiento preventivo

En 2025 se confirmaron casos de hantavirus en Neuquén y Río Negro. Foto: Gentileza Ministerio de Salud de Río Negro.

El martes se informó desde el ministerio de Salud de Neuquén la muerte de una mujer de 44 años por hantavirus en San Martín de los Andes. Juan Fernández Caniggia, coordinador de Salud Ambiental de la Zona Sanitaria de los Lagos del Sur informó que hay un contacto estrecho que fue aislado de forma preventiva. Sobre la enfermedad explicó que «el virus no tiene estacionalidad».

Se activó el protocolo por el caso de hantavirus en San Martín de los Andes

Caniggia comunicó que la mujer falleció el domingo a la madrugada y el resultado del Laboratorio Central se tuvo el martes 2 de septiembre. Señaló en diálogo con Panorama Informativo que a nivel epidemiológico inmediatamente se empezó a trabajar con los contactos estrechos. Esto indicó teniendo en cuenta que el hantavirus Andes «que lo transmite un ratón propio de nuestra zona, el colilargo, es de los pocos en el mundo que se transmite de persona a persona».

Por lo que indicó que ante alguna sospecha de la enfermedad en la zona se activa un protocolo epidemiológico de búsqueda de contactos estrechos y del recorrido que hizo la persona afectada en sus últimos días «para tener la mayor información recopilada posible» y empezar «las actuaciones sanitarias correspondientes que involucran seguimientos clínicos de los contactos estrechos o aislamientos de 21 días para otros de mayor riesgo».

Expuso que por el caso en la localidad neuquina hay un familiar directo aislado y hay «otras personas en seguimiento clínico».

«El contagio es normalmente a través de la secreciones de un ratón que tiene hanta. De la población total de colilargos hay un 5% que es reservorio del virus. Otra posibilidad es por mordedura, pero es menos probable», explicó Fernández Caniggia,

Aclaró que «el virus no tiene temporalidad» y señaló que si bien la zona es considerada endémica son escasos los casos diagnosticados como positivos.

Muerte de una mujer por hantavirus: había estado expuesta en el hábitat del roedor

Desde el ministerio de Salud comunicaron que la paciente comenzó con síntomas el lunes 25 de agosto con registros febriles, cefalea, astenia, mialgias y dolor abdominal. Detallaron que 28 de agosto consultó en un centro privado de la localidad cordillerana y nuevamente el 29 y 30 del mismo mes en el hospital sanmartinense, donde se decidió su internación por presentar la clínica y laboratorio compatible con hantavirus.

Ampliaron que dentro de la investigación epidemiológica se constató que la mujer tiene como antecedente exposición en el hábitat del roedor, habiendo realizados caminatas por áreas boscosas.

Medidas de prevención para evitar el contagio de hantavirus

Desde el área de Salud precisaron que debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es que se deben tomar los recaudos necesarios para evitar enfermarse con hantavirus.

Entre ellas, se mencionaron:

Higiene y limpieza de las viviendas y espacios aledaños. Hay que tener en cuenta que para evitar la presencia de roedores se deben lavar los platos después de su uso, limpiar mesadas y suelos, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener la basura en recipientes con tapa hermética.

Para que los roedores no entren y hagan nidos en las casas es necesario tapar los orificios en puertas, paredes, ventanas y cañerías; colocar la huerta y los leñeros lejos del hogar; y cortar el pasto y la maleza hasta un radio de 30 metros de la vivienda.

Ventilar los lugares cerrados (viviendas, galpones, etc.) por lo menos 30 minutos y se recomienda hacerlo cubriéndose boca y nariz con un barbijo o pañuelo húmedo antes de ingresar. También se recomienda no barrer, ya que el polvo que se encuentra en el piso puede estar contaminado. Los pisos, mesas, cajones y alacenas deben lavarse con una parte de lavandina cada 10 de agua, dejar actuar por 30 minutos y enjuagar.

Para aquellas personas que vayan a acampar se les aconseja hacerlo en lugares permitidos y habilitados, lejos de malezas, basurales o pilas de leña; usar carpa con piso, cierres, sin agujeros; y evitar dormir a la intemperie.

En cuanto a los cuidados de los alimentos y residuos es necesario mantener la comida en recipientes cerrados durante el día y la noche; guardar y desechar los residuos en bolsas; y no acumular basura. Se recomienda consumir agua segura (embotellada, hervida, filtrada o clorada), tanto para beber, cocinar, lavar vajilla o cepillar los dientes.

Si se van a realizar paseos al aire libre en zonas de precordillera o cordillera se sugiere hacerlos por senderos habilitados, no ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras; y evitar llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres.