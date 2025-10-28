Mujeres que abren camino en el presente de Mainqué

La mejor de la poda, nacida y criada

Natalia ya eligió su lugar en el mundo.

Compitiendo entre 18 contrincantes, en su mayoría varones, esta trabajadora rural y madre de dos hijos, se convirtió este 2025 en la primera mujer en ganar el concurso patagónico de poda profesional, realizado en Roca.

Las viñas de Mainqué son sus compañeras, su hogar y a la vez el escenario de su labor, en este oficio que practica desde los 18 años. Nacida y criada en la localidad, recordó de todos modos que su vínculo con la tierra comenzó mucho antes. Hija de otro obrero rural, en la charla con RÍO NEGRO contó que fue su padre el primer instructor y por eso hoy celebra con orgullo la cosecha de estos resultados.

Boxeadora de alma con raíces en Mainqué

Laura sabe de lucha y de buscar sus sueños.

Si bien su hogar hoy la espera en Neuquén capital después de cada viaje, Laura Valdebenito no olvida su origen en el valle rionegrino, donde llegó al mundo, 70 kilómetros al este. Así se lo recuerda la prensa deportiva cada vez que la nombran, para dimensionar la hazaña que representa cada logro de “La Terrible”, quien ya se lució en Argentina, Chile e Inglaterra.

Vino al mundo en una familia de seis hermanos, pasó su infancia también en zona de chacras y hasta incursionó en el fútbol femenino y la vocación docente. La formación en la Escuela Municipal de Boxeo de Mainqué fue el inicio de su proyección, que la lleva siempre a apostar por más.