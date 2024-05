Mujeres y derechos de salud sexual vulnerados: “Hace tres años lucho por ligarme las trompas»

“Hace tres años que estoy en la lucha por ligarme las trompas”, contó Elizabeth, una joven de 28 años de barrio Mosconi, usuaria del Hospital Francisco López Lima de Roca. “Por decisión propia y respetando mi cuerpo decidí no tener más hijos”; contó luego del nacimiento de su única hija.

“Hoy ya llevo dos años a la espera de conseguir un ginecólogo en el hospital que pueda operarme de las trompas, y otros dos más de vencimiento de los análisis prequirúrgicos”, confió la mujer a Diario RIO NEGRO.

La ligadura de trompas es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía en las trompas uterinas. Por ley, es un derecho para toda mujer o persona con posibilidad de gestar que sea mayor de edad y, que decida -previo consentimiento informado- no quedar embarazada, haya tenido hijos o no. Junto a la vasectomía, la ligadura es una de las intervenciones de contracepción quirúrgica.

Si bien es un derecho y parte de los programas de planificación familiar, existen casos en los que estos derechos por acción u omisión fueron y son negados. Las historias de Elizabeth y Ayelén, lo confirman y hoy en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y ellas encarnan una lucha por la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos.

Ante la falta de atención, Elizabeth tuvo que acudir a un método anticonceptivo como el implante subdérmico que hace ya casi seis años le está causando efectos secundarios. “Aumenté mucho de peso, tuve quistes en los ovarios y no menstruo hace cinco años”, ejemplificó.

“Un ginecólogo me llegó a preguntar si para ligarme las trompas había consultado a mi marido”, recordó Ayelén, una mujer de barrio Nuevo que hace cuatro años de haber solicitado la ligadura tubaria, sigue esperando.

Su caso fue distinto fue el de Elizabeth pero están unidas en la frustración y la negación de un derecho. Ayelén tuvo cuatro hijos, uno de ellos nació luego de haber pedido la intervención.

“Mi solicitud de ligadura fue en el 2020, después que tuve a mi hija en plena pandemia. En todo el embarazo manifesté querer ligarme en las trompas porque no quería más hijos”, comentó. Lo que le decían en aquel momento era que lo tenía que pensar bien porque no había retorno, no era sencillo.

A esas palabras se las llevó el viento, porque no sirvieron de nada. A pesar de su firme decisión, la citaron a los tres meses del parto, pero la muerte de una mujer de Roca que devino en una investigación judicial por mala praxis, la llenó de dudas. Dos años después, ratificó su decisión con el último bebé, pero tampoco accedió a la cirugía.

Para Ayelén ahora el panorama es aún peor: es imposible acceder por la falta de ginecólogos y recursos. “Está todo convulsionado”, dijo.

“Es frustrante y cansador. Parece que quieren que uno se llene de hijos para poder operar las trompas. Yo a mi decisión la sigo teniendo firme”. Elizabeth, usuaria salud hospital de Roca.

“Me daban vueltas. Yo siempre entendí que no me operaban era por mi edad, porque yo tenía 24 años y ahora en el último iba a cumplir 27 años”. Ayelén, usuaria salud hospital de Roca.

“A mí, me fallaron muchas veces los métodos anticonceptivos, soy muy fértil y no quiero tener más hijos, porque me daña emocionalmente un montón. La situación país no acompaña”, sintetizó la mujer de barrio Nuevo.

“En el hospital no hay médicos, pero voy a iniciar nuevamente todo el trámite”, contó Elizabeth con resignación, aunque no le queda alternativa. Sin obra social, no puede pagar una operación particular.

En el último tiempo, a partir de un trabajo estable, Ayelén logró afiliarse a una obra social y por esa vía -salud privada- cree que podrá lograrlo y acceder por fin a un derecho negado. “Es difícil porque no se contempla la salud mental de las mujeres”, cerró su relato.

Diario RIO NEGRO intentó consultar sobre la situación actual con los funcionarios competentes de la cartera de Salud pero no fue posible.

Se respeta, pero no hay «recursos ni para un parto»

La “salita” de barrio Nuevo asiste una importante demanda porque es el que más población abarca. Médicas de ese centro expusieron que las restricciones en ligadura de trompas actualmente tienen que ver con la falta de recursos humanos e insumos en salud pública.

“Vos podés pedir una ligadura de trompas y nadie te puede negar esa prestación porque es tu derecho a acceder a un sistema de salud. Eso es por ley y es irrefutable. Si la decisión es de la paciente, se respeta”, explicó Claudia Hardzieg, médica de ese centro de salud.

Con o sin hijos, con o sin decisión, hoy salud pública no cuenta con los recursos para ligar las trompas. “No tiene insumos de quirófano para hacer una prestación programada”, comentó Hardzieg.

“No hay para hacer un parto, menos va a haber para hacer una ligadura trompa”, ironizó la profesional, en alusión a la situacion de ginecología que termina derivando a las embarazadas a punto de parir por los hospitales de menor complejidad de Río Negro.

Así, prestaciones básicas como un parto o una ligadura de trompas se terminan volviendo una práctica compleja y la falta de insumos lleva al incumplimiento de derechos establecidos por ley.

Un derecho por Ley

La Ley 26130 establece el Regimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, es decir, el derecho a acceder a la ligadura de trompas de falopio y vasectomia. La norma se sancionó en agosto de 2006.

«Toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud», dice la ley.

Según la letra de la Ley, el único requisito previo inexcusable es que la persona otorgue su consentimiento informado. No se requiere autorización del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial.

Las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada. Las intervenciones deben ser realizadas sin cargo en los establecimientos del sistema público de salud.

Según la norma, existe el derecho de los trabajadores de salud a ejercer su objeción de conciencia pero no exime de responsabilidad a las autoridades del establecimiento, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata.

Ante todo, garantizar la salud de las mujeres

Cada 28 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, con el objetivo de promover y garantizar el derecho a la salud integral de todas. Se trata de sensibilizar sobre la protección de la salud, el derecho a vivir una vida digna con igualdad de oportunidades y sin violencias.

Desde 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso instaurar este día para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres; y trabajar en favor de su atención, prevención y tratamiento.

En Latinoamérica y el Caribe, la red coordinó la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con el fin de defender el ejercicio de estos derechos como derechos humanos, exigir su incorporación en los programas y en las políticas públicas de los Estados y pedir legislaciones que garanticen estos derechos para todas las personas, sin discriminación.