Sofi Martínez capta el caos en la tribuna durante el clásico entre Peñarol y Nacional

Sofi Martínez, la periodista deportiva que cubre la Selección Argentina, asistió al Estadio Campeón del Siglo para presenciar el clásico entre Peñarol y Nacional, en Uruguay.

En el marco de una serie de contenidos enfocados en retratar el folclore de las hinchadas sudamericanas, Sofi Martínez documentó desde adentro la previa, el color de la hinchada carbonera y el posterior desenlace del encuentro, que concluyó con victoria 1-0 para el conjunto tricolor.

Sin embargo, lo que comenzó como una celebración popular derivó en un tenso episodio de inseguridad cuando se desataron disturbios en la tribuna popular local, obligando al equipo de filmación a refugiarse en medio de corridas, detonaciones y gases lacrimógenos.

La previa en el Campeón del Siglo y el ingreso de Sofi Martínez a la tribuna de Peñarol

El registro audiovisual, difundido por Sofi Martínez en sus plataformas interactivas, comenzó en las inmediaciones del estadio de Peñarol, dialogando con simpatizantes de diversas edades, puesteros gastronómicos e incluso con un aficionado que aseguró estar incluido en la nómina del derecho de admisión pero ingresaba de todos modos al predio.

Tras presenciar los movimientos precompetitivos en el campo de juego, y dialogar con los hijos del músico Ruben Rada durante un homenaje institucional, la periodista presenció el inicio de las acciones en el sector de palcos, coincidiendo justo con el gol de Maxi Silvera que sentenció el triunfo de Nacional.

Con el correr de los minutos, la cronista decidió descender hacia la tribuna cabecera para captar el aliento de la barra mirasol en el tramo final del compromiso.

No obstante, consumado el pitazo final y confirmada la derrota del local, el clima en las gradas se tornó hostil, desencadenando una serie de enfrentamientos en los accesos y escalinatas del estadio que quedaron grabados en su cámara.

Incidentes, detonaciones y el testimonio de Sofi Martínez sobre los gases lacrimógenos

La situación escaló rápidamente, cuando comenzaron a escucharse estruendos de postas de goma y artefactos de pirotecnia, arrojados contra las fuerzas de seguridad apostadas en el perímetro.

«¿Están reprimiendo allá? Uy, sí, se escuchan los tiros», advirtió la comunicadora frente al lente mientras registraba el paso apresurado de fanáticos y advertía la presencia de un joven herido, con sangre en el rostro.

La tensión se incrementó cuando algunos parciales le exigieron que interrumpiera la grabación, mientras cubrían sus rostros con bandanas, amenazando con generar focos ígneos ante el resultado adverso.

La periodista relató los momentos de incertidumbre al quedar retenida en la tribuna media hora después de finalizado el cotejo, afectada por el gas pimienta utilizado para dispersar los disturbios: «Hace más de media hora que terminó el clásico y seguimos en la popular; me dio mucho miedo».