Murió Gladys Castaños, la fisicoculturista de Viedma que se consagró campeona mundial

Gladys Castaños, la fisicoculturista de Viedma que se consagró como campeona mundial en tres ocasiones, murió a los 47 años al sufrir un paro cardiorrespiratorio en el hospital Artémides Zatti donde permanecía internada desde hacía varios días.

Todo comenzó el 15 de enero pasado cuando la deportista concurrió a una clínica privada para consultar por fuertes dolores abdominales y un cuadro de diarrea viral. Con el paso de los días, su cuadro fue empeorando y la bacteria afectó sus riñones y el cerebro. Murió el último martes.

Gladys incursionó en el fisicoculturismo en 2005 y cinco años después, obtuvo el título de campeona argentina. En 2019, se consagró como campeona mundial en Estrasburgo, Francia.

En esa ocasión, Gladys era representante del Departamento de Actividades Físicas y Recreativas de la Policía de Río Negro y quedó primera entre las siete atletas finalistas de Suiza, Polonia, Francia, y Alemania.

Más allá de sus triunfos deportivos, esta mujer se desempeñó como docente y estuvo abocada al entrenamiento de adultos mayores y a la promoción de hábitos saludables.

Desde la Legislatura de Río Negro lamentaron su muerte, destacaron su legado y la recordaron como “una mujer que hizo del esfuerzo y la disciplina una forma de vida. Su partida deja un vacío profundo en el deporte y en toda la comunidad que la acompañó durante su lucha«.

Recalcaron que «Castaños dejó una huella significativa no solo por sus logros deportivos, sino también por su tarea formativa y su compromiso con la promoción de hábitos saludables. A lo largo de los años, acompañó a numerosas generaciones, consolidándose como una referente en la comunidad».