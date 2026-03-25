Dolor en Río Negro por la muerte de la fisicoculturista Gladys Castaños: «Campeona del mundo, orgullo de Viedma»

La muerte de Gladys Castaños, reconocida fisicoculturista de Viedma, generó gran conmoción en la ciudad y en el mundo deportivo de la provincia de Río Negro. La mujer de 47 años estaba internada y lamentablemente, no pudo sobrevivir a un paro cardiorrespiratorio.

Conmoción en Río Negro por la muerte de Gladys Castaños

Gladys Castaños llevaba varios días internada en Viedma. Había ingresado a una clínica tras sentir fuertes dolores abdominales y su situación fue empeorando: la culpable fue una bacteria que afectó sus riñones y el cerebro.

Si bien su cuadro era grave y ya se habían viralizado cadenas de oración, la comunidad mantenía las esperanzas. Sin embargo, el martes se confirmó su muerte.

A pocas horas de conocerse la triste noticia, las redes sociales estallaron con mensajes de pesar por parte de funcionarios, conocidos, amigos y familiares. Todos reconocieron su enorme trayectoria deportiva, su espíritu alegre y su capacidad de inspirar a otros el amor por el deporte.

El vicegobernador de Río Negro y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, fue uno de los funcionarios que se expresó al respecto y lamentó lo ocurrido: «Campeona del mundo, orgullo de Viedma, de Río Negro. Inspiración de todos. Hoy el cielo gana una guerrera incansable. Hasta siempre, Gladys. Que en paz descanses!».

La Legislatura de Río Negro también la despidió con un posteo oficial donde expresaron «pesar por el fallecimiento de Gladys Castaños, referente del deporte en Viedma y figura destacada del fitness a nivel nacional e internacional». En el posteo remarcaron que a lo largo de su trayectoria, «se destacó por sus logros deportivos y por su tarea formativa, acompañando a distintas generaciones y promoviendo hábitos saludables en la comunidad».