Murió Osvaldo Weretilneck, padre del gobernador de Río Negro

Osvaldo Weretilneck, padre del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, murió durante la madrugada de este jueves en Cipolletti, tras atravesar una larga enfermedad.

Weretilneck vivía en El Bolsón, aunque en el último tiempo se encontraba en Cipolletti, donde permanecía bajo atención médica debido a su estado de salud.

El fallecimiento se produjo en las primeras horas de este jueves y la noticia generó pesar en el entorno del mandatario provincial.

Un vínculo de toda la vida con El Bolsón

Su vínculo con El Bolsón tenía una historia de varias décadas. Weretilneck había nacido en el paraje Las Golondrinas, que antiguamente pertenecía a la jurisdicción de la localidad andina, y residía allí desde hacía años.

En enero de este año, durante los festejos por los 100 años de El Bolsón, Osvaldo fue reconocido por el Concejo Deliberante como uno de los pobladores destacados de la ciudad. Recibió la distinción acompañado por su esposa, Hilda.

El padre del gobernador, Osvaldo Weretilneck, recibió una distinción en los 100 años de El Bolsón. Lo acompañó su esposa, Hilda.

En aquella oportunidad, el reconocimiento puso en valor su trayectoria como poblador de una localidad con la que mantuvo un fuerte vínculo a lo largo de su vida.

Osvaldo Weretilneck murió durante la madrugada de este jueves en Cipolletti, tras una larga enfermedad.

La muerte de su padre se conoció mientras el gobernador tenía actividades previstas para esta jornada en Bariloche.

Las primeras condolencias por la muerte de Osvaldo Weretilneck

Tras conocerse el fallecimiento, comenzaron a difundirse las primeras expresiones de pesar dirigidas al gobernador Alberto Weretilneck y a su familia.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, junto al equipo del Gobierno Municipal, expresó su «profundo pesar» por la muerte de Osvaldo y acompañó al mandatario provincial, sus hermanos y demás familiares en este momento.

También la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro manifestó sus condolencias y expresó su solidaridad con el gobernador y sus familiares ante la pérdida.

Desde San Antonio Oeste, el intendente Adrián Casadei también expresó su pesar por el fallecimiento. Describió a Osvaldo como «un hombre de bien» y destacó que enfrentó su enfermedad «con dignidad y fortaleza».

Casadei hizo llegar sus condolencias al gobernador, a sus hermanos Mónica y Marcelo, a Hilda, esposa de Osvaldo, y al resto de la familia.