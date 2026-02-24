Murió Silvana Montanari, directora de Deportes de Roca: «Perdimos a una excelente compañera de trabajo»

La Escuela Municipal de Gimnasia Artística fue uno de los proyectos impulsados durante su gestión.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, informó este martes la muerte de Silvana Montanari, directora de Deportes del Municipio. La funcionaria, quien tenía 54 años, estaba al frente del área desde 2021 y había impulsado la Escuela Municipal de Gimnasia Artística.

En una publicación oficial, Soria expresó: “Hoy nos duele el corazón porque perdimos una excelente compañera de trabajo”. También destacó su rol en la gestión municipal y en el desarrollo del deporte comunitario en Roca.

Dolor en Roca por la muerte de la directora de Deportes

La jefa comunal agregó: “Como Directora de Deportes, Silvana Montanari hizo un gran aporte a la gestión municipal y al deporte comunitario en particular”.

En el mismo mensaje señaló que “impulsó la creación de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística, que actualmente cuenta con más de 150 alumnas y sigue creciendo”.

“Le puso el corazón y el cuerpo a cada proyecto y a cada actividad, con profesionalismo y responsabilidad”, afirmó y concluyó: “El vacío es grande pero nos quedan los recuerdos más lindos y el gusto de haber compartido estos años de trabajo con ella”.

En 2021, Montanari asumió la dirección de Deportes siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia local. Era profesora de Educación Física y trabajó en escuelas del ámbito público y privado. También había integrado la Dirección de Deportes en gestiones anteriores y se especializó en gimnasia artística como entrenadora. La funcionaria luchaba contra una enfermedad.