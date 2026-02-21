Ocupación plena en Roca: María Emilia Soria destacó el impacto económico de la Fiesta de la Manzana 2026

Con el predio colmado de familias y un flujo constante de visitantes en el stand de Diario RÍO NEGRO, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, realizó un balance de lo que deja esta segunda jornada de la Fiesta de la Manzana 2026.

Para la mandataria, el éxito no se mide solo en el aplauso al artista de turno, sino en los hoteles llenos y en la visibilidad del trabajo productivo en la región.

“Es increíble el movimiento, la familia valletana llegó muy temprano. Me crucé con una familia de San Juan y otra de Ushuaia que no podían creer que un evento de este nivel fuera gratuito. Se vinieron directo”, relató Soria en dialogo con Diario RÍO NEGRO.

Este fenómeno generó que la ocupación hotelera alcance el 100%, derramando beneficios incluso a ciudades vecinas como Allen, Fernández Oro, Cipolletti y Neuquén.

El balance del consumo: del trap a la familia en el día 1 de la Fiesta de la Manzana 2026

Soria analizó la diferencia entre la apertura y esta segunda noche: “El primer día fue de mucha juventud, y el joven consume menos. Hoy tenemos a la familia entera. Ampliamos la zona de foodtrucks y se nota un balance muy positivo”.

Sin embargo, fue tajante al recordar el espíritu del evento: “Esto no es solo un show musical. Paciencia: acá no se viene solo a ver música, se viene a visibilizar la fruticultura. Mi corazón está en Roca, pero acá celebramos a los productores de toda la zona”, dijo a este medio.

Foto: Alejandro Carnevale.

El Alto Valle como potencia y el desafío del clima

Sobre la realidad del sector, la intendenta dijo: “El Alto Valle es potencia. Quizás hay menos chacras en producción, pero la tecnología hoy permite producir lo mismo que en los años de bonanza. El Estado debe generar las condiciones para que el privado crezca”.

También se refirió a las dificultades de la temporada: “No todo es bonito; tuvimos tres tormentas de granizo» pero aseguró que hubo una buena producción gracias «a un verano cálido y casi sin heladas”.

Foto: Alejandro Carnevale.

«Nosotros no copiamos»: la mística de los concursos en la Fiesta de la Manzana 2026

Uno de los puntos más coloridos de la charla fue la defensa de los concursos tradicionales, como el del Embalaje y el Peso de la Manzana.

“No es La Noche del Domingo”, aclaró entre risas, “ellos nos copiaron con el corte de la manzana, lo nuestro es pegarle al peso exacto de la fruta. Una vecina me decía que hasta sueña con la balanza de tanto practicar”.

Soria cerró invitando a todos a participar del reconocimiento al sector productivo, el verdadero homenajeado de la noche roquense.