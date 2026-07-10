Murió un comisario retirado de la Policía Bonaerense en un choque sobre la Ruta 36 en La Plata

Un comisario retirado de la Policía Bonaerense murió este viernes tras protagonizar un choque sobre la Ruta 36, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata. El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura de la calle 411, cuando colisionaron un Citroën C4 y un Chevrolet Agile. Aún se investigan las causas del impacto.

La víctima fatal conducía el Chevrolet Agile y fue identificada como Diego Mariano Dávalos, de 54 años. En tanto, en el Citroën C4 viajaban un hombre de 30 años y una mujer de 37, ambos oriundos de Berazategui, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica tras el impacto.

La Fiscalía recaratuló la causa por la muerte del comisario retirado

Según publicó Noticias Argentinas, efectivos del Subcomando Oeste encontraron ambos vehículos con importantes daños y a sus ocupantes atrapados. Bomberos Voluntarios de El Peligro y El Pato realizaron las tareas de rescate junto con personal del SAME.

En primera instancia, Dávalos fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Romero. Pero horas más tarde, un familiar confirmó su fallecimiento luego de una insuficiencia cardíaca. A partir de ese momento, la causa fue recaratulada como homicidio culposo. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron entre las pertenencias del fallecido una pistola Mini Bersa, que quedó secuestrada y bajo resguardo.

La Fiscalía N°10 de La Plata dispuso notificar al conductor del Citroen en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, por lo que quedó imputado en el expediente. Además, ordenó tomar declaración testimonial a la mujer que lo acompañaba.

Los dos vehículos involucrados fueron secuestrados para la realización de pericias accidentológicas, que buscarán determinar cómo se produjo el choque sobre la Ruta 36 y establecer las responsabilidades en el hecho.