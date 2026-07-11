Más de mil de estudiantes técnicos avanzan para terminar el secundario

Son más de mil los estudiantes que se sumaron al plan para terminar el Secundario. (Foto: archivo. Cecilia Maletti)

Más de mil estudiantes que cursaron en las escuelas técnicas y todavía no accedieron al título por adeudar materias avanzan en el programa provincial FinEsTec. Las clases virtuales continúan durante el receso invernal. Este programa que implementó el Ministerio de Educación abarca todos los establecimientos técnicos distribuidos a lo largo de la provincia.

En la actualidad son 1.124 alumnos incluidos que decidieron anotarse para obtener el título secundario.

La actual cohorte del programa de finalización del nivel medio, en la modalidad técnica, empezó en mayo de este año. Hasta el momento, son 1.124 alumnos que egresaron, pero como adeudan materias no pueden acceder al título que se les exige al momento de solicitar un trabajo.

Desde el área de Educación de Neuquén, se informó que la modalidad es virtual y hay 109 aulas repartidas en las diferentes ciudades. Las clases están a cargo de 52 docentes y no se interrumpen por las vacaciones de invierno. Se mantendrán los encuentros sincrónicos, las actividades pedagógicas y las instancias de acompañamiento, de acuerdo a lo informado.

El proyecto fue diseñado para cubrir 379 materias, a través de la subsecretaría de Políticas Educativas y articulado por el Consejo Provincial de Educación. El alumnado que se anotó en este programa accede a los materiales de estudio.

Las clases sincrónicas tienen explicaciones a cargo de los profesores, quienes además entregan los trabajos prácticos y toman las evaluaciones obligatorias que deben ser aprobadas.

En la anterior camada hubo más de 500 alumnos que concluyeron con sus estudios y accedieron a su título secundario. Las autoridades educativas tienen pensado la continuidad del plan por lo que se espera que, en las próximas semanas, se anuncie la preinscripción para la siguiente cohorte.

Para aquellos jóvenes que quieran hacerlo deberán estar atentos a la fecha de la convocatoria a preinscripción y luego contar con la documentación de su escuela de origen que especifica las materias cursadas y las materias que adeudan.

Cursado virtual y obligatorio

Por otra parte, como se trata de clases virtuales sincrónicas hay que tener en cuenta que son obligatorias, por un lado; y por el otro que deben contar con un dispositivo que no sea el celular. Esto es, una tablet, una computadora de escritorio, o una notebook, debido a que el teléfono tiene limitaciones para seguir el cursado.

Las autoridades también recordaron la exigencia de cumplir con la asistencia a las clases como con los pedidos de trabajos prácticos o tareas. Si bien en algunos casos, los jóvenes trabajan o están a cargo de la familia, es imprescindible que exista el compromiso necesario para avanzar en la formación y la terminalidad de este nivel.