Una explosión en el Albergue Municipal de Viedma dejó un trabajador hospitalizado y activó un operativo

Un trabajador municipal resultó herido este sábado tras una explosión ocurrida en el Albergue Municipal de Viedma, ubicado en la Costanera Norte. El edificio, donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje, quedó bajo evaluación mientras se investigan las causas del incidente.

El empleado fue trasladado al hospital Artémides Zatti, donde permanece internado y recibe la atención médica correspondiente. Desde la Municipalidad informaron que, desde el primer momento, la prioridad fue asistir al trabajador, poniendo a disposición los recursos necesarios para su atención y acompañando a su entorno.

Explosión en el Albergue Municipal de Viedma: qué se sabe

Según la información oficial, la explosión se produjo cuando el trabajador se encontraba solo en las instalaciones. En ese contexto, las áreas competentes del Municipio trabajan junto a los organismos correspondientes para determinar qué originó el hecho y evaluar las condiciones del edificio.

Además, el Ejecutivo municipal indicó que se llevan adelante todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el lugar mientras avanzan las actuaciones.

La Municipalidad señaló que cualquier novedad sobre el estado de salud del trabajador y el avance de la investigación será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.