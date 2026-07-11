Ucrania afirmó que 28 buques rusos fueron alcanzados esta semana: Kiev busca aislar Crimea

Ucrania aseguró este sábado que 28 buques rusos fueron alcanzados durante la última semana en una ofensiva con drones que apunta a dificultar el abastecimiento de Crimea, la península anexada por Rusia en 2014. Según Kiev, entre las embarcaciones atacadas hay petroleros, mercantes y remolcadores.

El jefe de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, informó sobre la operación y sostuvo que fueron alcanzados 21 petroleros, además de otros barcos de apoyo. Según publicaron varios cables de agencia, no hay precisiones de cuántos fueron hundidos y cuántos debieron regresar a puertos rusos.

Los drones ucranianos concentran la ofensiva sobre el mar Negro

El objetivo de Ucrania es dificultar el acceso a Crimea, donde Rusia reforzó el transporte marítimo hacia el puerto de Sebastopol ante los problemas que enfrenta la conexión terrestre. En los últimos meses, Kiev incrementó los ataques contra camiones y vehículos que circulan por esa ruta.

Brovdi también afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones energéticas y embarcaciones en Crimea. De acuerdo con la información difundida, el tránsito marítimo en la zona se redujo de manera considerable durante el sábado.

Mientras avanzan los ataques sobre Crimea, Rusia volvió a lanzar misiles contra Kiev. El presidente Volodimir Zelensky informó en Telegram que hubo 11 personas heridas y señaló que las explosiones comenzaron antes de que sonaran las sirenas antiaéreas.

Las autoridades ucranianas aseguraron que Moscú habría empleado sistemas S-400 como misiles tierra-tierra. Además, indicaron que durante la noche del viernes al sábado Rusia disparó seis misiles balísticos, varios misiles de crucero y 121 drones, de los cuales afirmaron haber derribado 111. También se registraron ataques sobre Odessa.

En paralelo, los cancilleres europeos negocian la aprobación del vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, previsto para este lunes. Las conversaciones continúan por diferencias sobre nuevas restricciones al gas natural licuado y la posibilidad de incluir entre los sancionados al patriarca ortodoxo ruso Kiril.