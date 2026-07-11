El alcalde de Kansas City se sumó al banderazo argentino y el video se volvió viral

La fiebre mundialista que despierta la Selección Argentina en los Estados Unidos no distingue nacionalidades ni cargos políticos. En las últimas horas, se volvió viral un video que desató el delirio de los fanáticos en las redes sociales: el propio alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, se sumó de manera imprevista al masivo banderazo de los hinchas de la «Albiceleste» en la antesala del trascendental cruce ante Suiza por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La fiesta argentina conquistó al alcalde de Kansas City

Lejos de mantener la rigidez protocolar de su cargo, la máxima autoridad de la ciudad norteamericana se metió de lleno en el corazón de la fiesta argentina. Vestido de manera formal con un traje impecable, Lucas rompió el molde al aceptar el desafío de los hinchas: colgarse una correa y empezar a tocar con llamativo ritmo un tradicional bombo murguero, el cual llevaba ploteada la icónica imagen de Diego Armando Maradona y la leyenda «Hinchas Argentinos».

El gesto del funcionario estadounidense desató los aplausos y cánticos de los miles de argentinos que transformaron las calles de Kansas en una sucursal del Gran Buenos Aires o del interior del país, entonando las clásicas canciones de cancha del repertorio nacional.

No es la primera vez que la ciudad del estado de Misuri se ve revolucionada por los colores nacionales en este torneo. Kansas City ya albergó el debut del equipo comandado por Lionel Scaloni el pasado 16 de junio frente a Argelia —en el Arrowhead Stadium—, y la sintonía del alcalde con la marea de fanáticos locales dejó en claro que la «Scaloneta» juega prácticamente de local en cada rincón norteamericano.

El video sumó rápidamente millones de reproducciones en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, ganándose comentarios humorísticos de los usuarios que no dudaron en rebautizar al dirigente bajo el lema: «¡El alcalde es argentino!».

Con este original respaldo institucional y político del jefe comunal local, los hinchas continuaron con los festejos y la clásica vigilia pacífica, aportando todo el color, el folclore y la percusión tradicional que distingue a la hinchada argentina en cada rincón del planeta.

NA