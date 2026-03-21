Su familia murió en un choque en Chubut y pide ayuda para volver desde Dinamarca a la Argentina

Vive en dinamarca y busca despedir a su familia de Chubut que murió en un fatal siniestro.

El dolor llegó desde miles de kilómetros de distancia. Lucía Bría intenta regresar de urgencia a la Argentina tras la trágica muerte de su madre y dos de sus hermanos en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut.

La joven reside actualmente en Dinamarca, mientras que su hermano menor vive en Italia. Ambos recibieron la noticia lejos de su familia y enfrentan ahora una carrera contrarreloj para poder viajar y despedir a sus seres queridos.

El pedido de la joven que vive en Europa y perdió a su familia en Chubut

Ante la imposibilidad de costear los pasajes internacionales en tan poco tiempo, Lucía Bría recurrió a las redes sociales para pedir ayuda económica.

“Con mi hermanito estamos lejos, él en Italia y yo en Dinamarca. Queremos volver lo antes posible para despedir a mi mamá y mis hermanos y abrazar a la familia que está igual de destrozada que nosotros”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Pedido desde Dinamarca.

En su publicación, explicó la dificultad de afrontar los costos: “Los pasajes de un día para el otro están carísimos”, señaló, al tiempo que reconoció lo difícil que fue tomar la decisión de pedir ayuda.

El mensaje también refleja la urgencia emocional del reencuentro. “Abrazar a mis sobrinos es lo que más necesito en este momento tan triste”, escribió.

Además, compartió datos para quienes puedan colaborar y aseguró que su intención es devolver el dinero en el futuro: “Pueden enviarme el comprobante de transferencia y les juro que se los devolveré cuando pueda”.

La tragedia en Chubut

El accidente ocurrió el viernes por la tarde, en cercanías de Garayalde. Allí murieron su madre, Elvira Morando, y sus hermanos Leandro y Bárbara Bría.

El hecho conmocionó a la comunidad de Rawson y dejó a una familia atravesada por el dolor, dispersa en distintos países.

Mientras avanza la investigación para determinar las causas del choque, otra urgencia se impone: la de dos hermanos que buscan regresar a tiempo para despedir a sus seres queridos. En ese contexto, la solidaridad aparece como una herramienta clave para acortar la distancia en uno de los momentos más difíciles.