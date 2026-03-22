Dos heridos por un vuelco de una camioneta sobre la Ruta 40, en el norte de Neuquén
Fue este domingo a la altura del paraje Tilhue.
Dos personas resultaron heridas por el vuelco de una camionera que se produjo este domingo sobre la Ruta 40, en cercanías de Chos Malal.
El accidente fue a la altura del paraje Tilhue.
Vuelco sobre la Ruta 40, en el norte de Neuquén: qué se sabe
Iban dos personas a bordo de una Ford Ranger. Tras el siniestro fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Chos Malal, indicaron medios radiales de la zona.
Fuentes policiales indicaron que el vehículo circulaba desde la localidad de Buta Ranquil. Se investiga porque la camioneta perdió el control.
Según las primeras informaciones, el conductor habría resultado con politraumatismos.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar