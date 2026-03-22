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Sociedad

Dos heridos por un vuelco de una camioneta sobre la Ruta 40, en el norte de Neuquén

Fue este domingo a la altura del paraje Tilhue.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Facebook Jusn Carlos Parada.

Foto: Gentileza Facebook Jusn Carlos Parada.

Dos personas resultaron heridas por el vuelco de una camionera que se produjo este domingo sobre la Ruta 40, en cercanías de Chos Malal.

El accidente fue a la altura del paraje Tilhue.

Vuelco sobre la Ruta 40, en el norte de Neuquén: qué se sabe

Iban dos personas a bordo de una Ford Ranger. Tras el siniestro fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Chos Malal, indicaron medios radiales de la zona.

Fuentes policiales indicaron que el vehículo circulaba desde la localidad de Buta Ranquil. Se investiga porque la camioneta perdió el control.

Según las primeras informaciones, el conductor habría resultado con politraumatismos.


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Dos personas resultaron heridas por el vuelco de una camionera que se produjo este domingo sobre la Ruta 40, en cercanías de Chos Malal.

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