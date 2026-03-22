Arrancó la construcción de un nuevo parque industrial privado en Cipolletti cerca del Tercer Puente

La construcción de un nuevo parque industrial privado comenzó en Cipolletti y abre una nueva etapa en el crecimiento productivo de la ciudad. El predio, de 22 hectáreas, se ubica en una zona estratégica cercana a la Ruta 151 y al acceso al Tercer Puente, un sector clave para la logística regional.

El anuncio fue realizado por el intendente Rodrigo Buteler, quien destacó que este emprendimiento forma parte de un plan más amplio de expansión. “Es uno de los siete parques industriales que están en desarrollo en la ciudad, que van a albergar a más de 400 empresas y generarán miles de empleos”, expresó el jefe comunal al comunicar el inicio de las obras.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal explicó que el nuevo parque industrial privado contará con unos 60 lotes de alrededor de 2.200 metros cuadrados cada uno. Además, explicó que se proyecta un terreno de mayor superficie sobre el frente de la ruta, pensado para la radicación de una empresa de gran escala.

“Es un desarrollo impulsado por privados y la infraestructura del parque puede demandar cerca de dos años. Luego, las empresas estarán en condiciones de comenzar a construir”, señaló Buteler al brindar detalles sobre el avance del proyecto.

Desde el municipio señalaron que la ubicación del nuevo parque busca aprovechar la conectividad con los principales corredores viales del Alto Valle. La cercanía con Neuquén y con las rutas que conducen a Vaca Muerta posiciona al sector como un punto atractivo para la radicación de firmas vinculadas a servicios y logística.

Cipolletti apuesta al sector privado: nuevos polos logísticos para ampliar la radicación de empresas

Uno de los proyectos más avanzados se desarrollará sobre la margen derecha, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Ruta 151 y el acceso al Tercer Puente. Allí se proyecta la subdivisión en 47 lotes de aproximadamente 1.500 metros cuadrados cada uno. Además, se permitirá la construcción de edificaciones de hasta tres pisos en el frente, destinadas a oficinas y áreas administrativas.

A su vez, están previstos otros dos parques industriales sobre la Ruta 65, conocida como “ruta chica”, en dirección a Fernández Oro. En esos predios se dispondrán 25 lotes por desarrollo, de unos 2.400 metros cuadrados, y contarán con una calle colectora como acceso principal. El objetivo es mejorar la circulación del transporte pesado y ordenar el crecimiento de la actividad productiva.

En paralelo, el municipio habilitó un nuevo sector dentro del parque industrial ya consolidado en la zona noreste de la ciudad. Se trata de un predio de nueve hectáreas donde se distribuirán 41 lotes de 1.500 metros cuadrados, con salida directa a la Ruta 151. Esta ampliación busca reforzar la conectividad y facilitar la instalación de nuevas empresas.

Actualmente, el parque industrial existente ocupa unas 120 hectáreas y alberga a más de 90 firmas. Según datos oficiales, ese polo genera alrededor de 2.500 puestos de trabajo directos. Con los nuevos desarrollos, el Ejecutivo local apuesta a consolidar a Cipolletti como un nodo productivo clave en la región y a acompañar el crecimiento económico impulsado por la actividad energética.