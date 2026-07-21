Murió un hombre mientras combatía un incendio forestal en Salta en medio de un alerta por viento zonda

Un hombre de 38 años murió mientras combatía un incendio forestal que afecta desde hace varios días a una zona de alta montaña de Salta, entre las localidades de Nazareno e Iruya. El cuerpo fue encontrado en el paraje Punta Laja, en un área de difícil acceso.

Según informaron medios locales, el hombre había salido el sábado para intentar contener los focos de fuego que avanzaban sobre campos y pastizales de la zona. Sus familiares dieron aviso a las autoridades y denunciaron su desaparición luego de perder contacto con él.

Incendio forestal en Salta: cómo encontraron al hombre muerto

Horas después, personal de búsqueda y vecinos encontraron el cuerpo sin vida en el paraje Punta Laja. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y un médico legal de la Policía de Salta, quienes realizaron las primeras pericias para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El fiscal Espilocín informó que, según los primeros resultados forenses, la causa de muerte fue un shock hipovolémico derivado de las graves quemaduras que sufrió mientras intentaba contener el fuego.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, confirmó que se inició una causa por el hecho. Foto: gentileza.

Mientras avanza la investigación, el Gobierno de Salta anunció un convenio de asistencia financiera no reintegrable para vecinos afectados por los incendios. Según los datos oficiales difundidos, las llamas consumieron cerca de 7 mil hectáreas y afectaron especialmente a unas 50 familias productoras de pequeña escala.

Desde la Municipalidad de Nazareno señalaron que el foco principal se originó el jueves de la semana pasada. Luego de varios días de avance del fuego. Defensa Civil mantiene un seguimiento del incendio y coordina la entrega de agua envasada, barbijos y otros elementos para las personas que trabajan en el área afectada.

Alerta amarilla por viento zonda en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para distintas regiones de Salta por vientos intensos y viento Zonda durante la mañana de este martes 21 de julio.

El gobierno de Salta combate los focos ígneos desde la semana pasada.

La advertencia alcanza a la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna, donde se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h.

En los Valles también rige una alerta por Zonda, con ráfagas superiores a los 70 km/h y condiciones que pueden reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de incendios forestales.