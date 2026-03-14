Avanza las tareas de urbanización hacia el sur de Plaza Huincul

El acondicionamiento de la plaza en el barrio Altos del Sur forma parte de las mejoras. (Foto: gentileza)

El plan de mejoras y reacondicionamiento hacia el sur del ejido urbano de Plaza Huincul marcha a buen ritmo y permitirá a las familias asentadas en los barrios Universitario y Altos del Sur, acceder al servicio de gas natural para aquellos que les falta y el acceso al pavimento. La comuna huinculense ejecuta las tareas que alcanza a la plaza del sector.

Desde el municipio, se indicó que en el barrio Universitario se llevó adelante el cierre del denominado anillo para la red de gas en la manzana 219 y de este modo, las familias asentadas podrán acceder al servicio. Esta extensión permitirá dar cobertura al 100 % de los habitantes de esa barriada.

En cuanto al barrio Altos del Sur, uno de los últimos creados porque es donde avanza el crecimento poblacional, con los nuevos amanzanamientos, se aplica el plan de urbanización que no solo contempla los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y la red cloacal.

La edificación del nuevo edificio para la escuela primaria N° 22 -que es centenaria- obligó a mejorar las arterias y los accesos porque una vez que esté finalizada y se produzca la mudanza, se advertirá el incremento de la circulación en el sector.

En este plan de mejoras ya se ejecutaron los 100 primeros metros de asfalto en la calle Ramón Carrillo. Al mismo tiempo se construyeron los cordones y veredas en las arterias Ramón Carrillo, Salvador Mazza, Bernardo Houssay y Federico Leloir.

A pocos metros de la futura escuela primaria se encuentra un espacio público que también está incorporado al plan de mejoras. Se trata de la plaza del Sol, donde se llevan adelante las refacciones con el sistema de luminarias; y se recompondrá la forestación del lugar.

Otro reservorio de agua

Como parte de las tareas, el municipio tiene proyectado la construcción de un nuevo reservorio de agua potable para este sector de la ciudad. Esto permitirá sumar a los 6,5 millones de litros de reservas ya existentes. El servicio del agua -está provista por el Epas y la comuna lo distribuye en el ejido urbano- en este área es uno de los más complicados.

El nivel de altura de los terrenos genera inconvenientes por la falta de presión, en especial, durante la época estival. El crecimiento exponencial del consumo durante los meses de calor hace que las familias asentadas suelan sufrir la escasez del líquido en sus hogares. Los reservorios permiten acumular el líquido potable y rebombearlo hacia estas barriadas.

El futuro reservorio -ya existe uno en Benito Pérez y el límite con Cutral Co- fue anunciado por el intedente Claudio Larraza, en la apertura de sesiones del período legislativo 2026 y forman parte de los proyectos descriptos para este año.