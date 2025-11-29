Rutas trágicas en Río Negro: 48 vidas se quedaron en el camino en los primeros seis meses de 2025

Cuatro vidas se perdieron en un instante en la Ruta Nacional 22. El 21 de noviembre la tragedia entre Allen y Fernández Oro conmocionó al Alto Valle y una familia se sumó a la lista del dolor con la pérdida irreparable de sus seres queridos, entre ellos dos niños y dos mujeres.

El intenso tráfico de la “22” no colabora, tampoco su estado y mantenimiento, pero el factor humano fue determinante. Una vez más, el exceso de velocidad y los comportamientos negligentes al volante hicieron estragos.

A una semana del fatal incidente, las heridas siguen abiertas, pero también surge una oportunidad para generar conciencia. “Si se respetara la velocidad segura para circular, se habrían evitado muchos siniestros viales y con seguridad, muertes inútiles en la vía pública”, asegura Marcelino Di Gregorio, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro, en un informe elaborado para Diario RIO NEGRO.

Las rutas nacionales son escenarios que periódicamente golpean con malas noticias, lo que se refleja en los datos oficiales. En el primer semestre de 2025, hubo 48 muertes en 35 siniestros fatales, tres más que en el mismo período del año anterior.

El 62% de estos decesos ocurrieron en rutas nacionales (30 personas). El resto sucedió en jurisdicción provincial (9) y en los ejidos municipales (9). Las estadísticas son frías, no obstante, exponen la gravedad del panorama social: de enero a julio murieron ocho personas por mes -en promedio- por siniestros viales.

La sargento ayudante Iris Fredes, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial de Río Negro, proporcionó estos datos elaborados mediante información del Departamento de Tránsito de la Policía.

Foto: Matías Subat.

En una comparativa de los primeros semestres de los últimos tres años, 2023 fue el más trágico con 55 víctimas fatales en 47 siniestros. Nuevamente las rutas nacionales que pasan por la provincia de Río Negro son las más peligrosas porque en ellas se desencadenaron un 56% de los fallecimientos (39) de 2023.

Según la asociación civil “Luchemos por la Vida”, en todo el 2024 se registraron un total de 106 muertes por siniestros de tránsito en la provincia de Río Negro. A nivel país, fueron 5.908 los fallecidos en rutas y calles y el promedio diario, fue de 16 muertes por esta causa en Argentina.

El factor «humano»

Si bien Río Negro se ubica en la media nacional en cuanto a víctimas en siniestros viales, es importante ahondar en los principales motivos que desencadenan el siniestro. “La mayor parte -la esencial- es por causa humana, lo que se potencia por rutas en mal estado y, en menor medida por desperfectos mecánicos en vehículos”, explica Di Gregorio.

“La alcoholemia en la conducción es una causa gravísima de los siniestros viales que producen la pérdida de vidas y lamentablemente familias enteras en algunos casos”. Marcelino Di Gregorio, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Río Negro.

Muchos siniestros viales son auto vuelcos, lo que significa una mala maniobra previa, sumado a la velocidad que “evidentemente es alta”, plantea. El uso del celular cuando se maneja es una de las principales “malas maniobras” en la conducción y genera incidentes.

En cuanto a choques frontales, hay dos escenarios posibles: “El dormitar de un conductor que por lo general tiende a cruzarse de carril; y el adelantamiento sin tomar la precaución”, asegura. Ya sea por mal cálculo de la velocidad propia o del vehículo que viene de frente.

“Es fundamental que todo conductor conozca el significado de la velocidad que desarrolla, en cuanto a la distancia que recorre por segundo; lo cual es fundamental para respetar la distancia entre su vehículo y el que le precede”, comenta.

Ruta Nacional 22, trágica

La Ruta 22 debería ser un punto rojo en la agenda de prioridades, ya que hace años las estadísticas oficiales muestran que la siniestralidad va en ascenso. De 2020 a 2023, 407 personas fueron víctimas de incidentes de tránsito en Río Negro solo sobre la Ruta 22. 79 de ellas, perdieron la vida y 121 quedaron con lesiones graves, según un análisis de Diario RÍO NEGRO sobre un informe del Observatorio de Seguridad Vial de la Provincia.

Según estos datos, 19 de cada 100 personas que se accidentaron, murieron y 55 de cada 100 víctimas fatales, tenían menos de 40 años de vida.

Prevención de siniestros viales

“La prevención en la conducción es la mejor herramienta para evitar siniestros y víctimas fatales”, postula Di Gregorio. En otras palabras, la seguridad vial depende principalmente de la conducta del conductor en las calles y rutas.

En segundo lugar, plantea que el rol del Estado es clave ya que debe proteger y controlar: rutas en buen estado, exigir vehículos en condiciones mecánicas y controlar conductas que ponen en peligro la seguridad vial como la alcoholemia, el exceso de velocidad, el uso de celulares, y la prevención con uso de cinturones de seguridad y cascos.

“Para evitar la fatiga y el dormitar en la conducción, cuando se realizan viajes largos, es recomendable no exceder la hora y media o dos horas al volante”, sugiere el funcionario.